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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.10.2019 16:44
GÜNCEL HABERLER

***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası (Sukuk) 11.02.2015 Malezya Tezgahüstü Piyasa OTC
Kira Sertifikası (Sukuk) 21.05.2015 Malezya Tezgahüstü Piyasa OTC
Kira Sertifikası 18.07.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 29.07.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 29.07.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 20.08.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 20.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 07.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790927


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