***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.10.2019 16:44
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası (Sukuk) 11.02.2015 Malezya Tezgahüstü Piyasa OTC
Kira Sertifikası (Sukuk) 21.05.2015 Malezya Tezgahüstü Piyasa OTC
Kira Sertifikası 18.07.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 29.07.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 29.07.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 20.08.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 20.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 07.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790927
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8459
En Düşük
5,8303
18:056,4172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4172
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10