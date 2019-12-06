***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.12.2019 16:49
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası (Sukuk) 11.02.2015 Malezya Tezgahüstü Piyasa OTC
Kira Sertifikası (Sukuk) 21.05.2015 Malezya Tezgahüstü Piyasa OTC
Kira Sertifikası 21.06.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 29.07.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 20.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul atım Pazarı
Kira Sertifikası 28.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 15.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 06.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802325
BIST
17:02108.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 280,80
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
17:025,7654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0149
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7713
En Düşük
5,7410
17:026,3848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4081
En Düşük
6,3758
17:02271,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,93
|Açılış
|: 271,97
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,91
En Düşük
271,42
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,84
|99.160.314
|% 17,07
|
|DENCM
|8,03
|21.431.271
|% 16,55
|
|FMIZP
|33,86
|26.874.045
|% 14,70
|
|GLRYH
|2,20
|24.484.318
|% 14,58
|
|BOSSA
|9,35
|35.045.903
|% 12,38
|
|SMART
|9,57
|11.988.090
|% -19,98
|
|FONET
|6,42
|64.030.281
|% -19,75
|
|KFEIN
|11,36
|107.458.373
|% -16,96
|
|LOGO
|54,55
|16.053.369
|% -8,32
|
|MEMSA
|0,24
|143.841
|% -7,69
|
|THYAO
|13,72
|709.423.589
|% -0,36
|
|ASELS
|19,54
|588.942.209
|% -0,71
|
|ISFIN
|3,02
|398.533.215
|% 5,23
|
|TTKOM
|7,29
|372.926.809
|% 2,39
|
|GARAN
|10,44
|358.036.412
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,48
|202.957.286
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,02
|398.533.215
|% 5,23
|
|CEMAS
|1,40
|139.471.388
|% 6,06
|
|KRDMD
|2,42
|192.586.776
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,46
|34.106.972
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5445
|7,5823
|% 0,01
|
|Frank
|5,7966
|5,8315
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5324
|1,5401
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-11,89
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.804
|1.831
|-2,00
|
|Tam
|1.793
|1.839
|-3,41
|
|Yarım
|867
|890
|-1,65
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,81
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|-0,31
|
Seans Raporu
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