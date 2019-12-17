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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.12.2019 16:41
GÜNCEL HABERLER



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası (Sukuk) 11.02.2015 Malezya Tezgahüstü Piyasa OTC
Kira Sertifikası (Sukuk) 21.05.2015 Malezya Tezgahüstü Piyasa OTC
Kira Sertifikası 29.07.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 28.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 15.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 06.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803917


BIST



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZMDC 5,14 12.908.029 % 19,81  
IEYHO 0,55 133.803.919 % 19,57  
FLAP 4,94 238.071.107 % 15,42  
BURVA 7,13 7.503.745 % 15,00  
MTRYO 5,26 12.079.244 % 14,85  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7261 7,7648 % -0,71  
Frank 5,9711 6,0071 % 0,71  
Riyal 1,5643 1,5721 % 0,61  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.476 -0,82  
Altın Gr. 279 279 1,56  
Cumhuriyet 1.849 1.877 9,00  
Tam 1.841 1.887 8,68  
Yarım 890 913 4,20  
Çeyrek 446 456 2,10  
Gümüş.Ons 16,97 17,02 -0,05  
Gümüş Gr. 3,21 3,22 0,01  
B. Petrol 65,84 65,84 0,50  
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