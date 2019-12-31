***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMETE MEHMET KANAT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 0 0 Bağımsız Üye DeğilAHMET MERT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 0 0 Bağımsız Üye DeğilEMRE MANDACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat - Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Raportörlük Müdürü, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 0 0 Bağımsız Üye -AHMET GÜRSESLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - Türkiye Finans Katılım Bankası Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, TFKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0 0 Bağımsız Üye Değil -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806076BIST