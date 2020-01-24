TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|14,65
|164.055.906
|% 19,98
|OZGYO
|2,08
|271.519.983
|% 19,54
|YUNSA
|16,31
|183.020.842
|% 15,76
|DGKLB
|2,09
|351.671.510
|% 15,47
|GYHOL
|23,40
|1.305.304
|% 14,93
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7423
|7,7811
|% -0,30
|Frank
|6,0960
|6,1327
|% -0,06
|Riyal
|1,5797
|1,5876
|% 0,12
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|10,80
|Altın Gr.
|301
|301
|2,70
|Cumhuriyet
|1.974
|2.004
|10,00
|Tam
|1.965
|2.014
|6,47
|Yarım
|950
|974
|3,13
|Çeyrek
|476
|487
|1,56
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|0,28
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|B. Petrol
|60,95
|60,95
|-1,09
Seans Raporu
- 17:59GARFA Yüzde -3.97 oranında düşüşle 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 358 adet işlem
- 17:58ULUUN Yüzde -5.11 oranında düşüşle 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 664, 767 adet işlem
- 17:57MZHLD Yüzde -3.19 oranında düşüşle 15.49 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 158 adet işlem
- 17:56XU100 Endeks 122, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 11, 139.00 milyon TL de
- 17:56MTRYO Yüzde -5.31 oranında düşüşle 5.35 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 521 adet işlem