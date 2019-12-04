***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
04.12.2019 08:52
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019 ve 29.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019 ve 29.11.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 200.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 60 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin tertip ihraç belgesi başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı Tertip İhraç Belgesi ve İhraç Takip Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801645
BIST
18:05106.790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
0
En Düşük
0
18:055,7497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0059
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7515
En Düşük
5,7377
18:056,3700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,3490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3718
En Düşük
6,3604
18:05273,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,51
|Açılış
|: 273,31
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
273,72
En Düşük
272,59
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|56,70
|7.432.444
|% 0,00
|
|GLBMD
|1,59
|5.834.453
|% 0,00
|
|SISE
|5,07
|232.203.080
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|87.567.647
|% 0,00
|
|TUCLK
|3,62
|61.629.411
|% 0,00
|
|KLNMA
|56,70
|7.432.444
|% 0,00
|
|GLBMD
|1,59
|5.834.453
|% 0,00
|
|SISE
|5,07
|232.203.080
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|87.567.647
|% 0,00
|
|TUCLK
|3,62
|61.629.411
|% 0,00
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% 0,00
|
|ASELS
|18,81
|891.702.436
|% 0,00
|
|GARAN
|9,90
|568.624.818
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% 0,00
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% 0,00
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,88
|407.156.557
|% 0,00
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,39
|281.457.847
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4400
|7,4773
|% -0,05
|
|Frank
|5,7916
|5,8265
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5268
|1,5345
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.481
|1.481
|3,74
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,55
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.833
|16,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|17,08
|
|Yarım
|869
|891
|8,26
|
|Çeyrek
|436
|445
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,01
|
|B. Petrol
|61,34
|61,34
|0,52
|
Seans Raporu
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