***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
29.01.2020 15:50
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019 ve 28.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019 ve 28.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 150.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 73 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin tertip ihraç belgesi başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı Tertip İhraç Belgesi ve İhraç Takip Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815141
BIST
17:15119.861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 58,90
|Açılış
|: 120.586
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|Önceki Kapanış
|: 119.802
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120.741
En Düşük
119.506
17:155,9597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0184
|Açılış
|: 5,9580
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|Önceki Kapanış
|: 5,9470
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5,9609
En Düşük
5,9367
17:156,5530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,5490
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|Önceki Kapanış
|: 6,5410
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6,5600
En Düşük
6,5379
17:15300,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,09
|Açılış
|: 300,87
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|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,25
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|458.250.198
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|44.184.888
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,98
|13.161.721
|% 16,66
|
|OYLUM
|6,42
|49.800.222
|% 12,83
|
|BEYAZ
|3,80
|2.210.277
|% 9,83
|
|RYSAS
|7,50
|21.407.719
|% -18,57
|
|HUBVC
|33,00
|5.500.483
|% -17,75
|
|BURVA
|17,00
|187.892
|% -15,00
|
|ESCOM
|2,43
|3.032.280
|% -14,44
|
|TKNSA
|8,82
|50.875.635
|% -14,37
|
|THYAO
|14,16
|1.053.136.354
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,84
|735.629.039
|% -1,73
|
|ISFIN
|4,42
|591.124.637
|% 1,38
|
|PETKM
|4,04
|518.302.624
|% -1,22
|
|ODAS
|2,09
|474.679.327
|% 7,18
|
|KRDMD
|2,84
|735.629.039
|% -1,73
|
|ODAS
|2,09
|474.679.327
|% 7,18
|
|KRSTL
|2,18
|467.658.066
|% 2,83
|
|ISGYO
|1,88
|344.244.666
|% 1,62
|
|ISFIN
|4,42
|591.124.637
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7210
|7,7597
|% 0,12
|
|Frank
|6,0795
|6,1161
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5836
|1,5915
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|0,43
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,20
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.983
|2.033
|-2,25
|
|Yarım
|959
|983
|-1,08
|
|Çeyrek
|481
|492
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|59,38
|59,38
|0,57
|
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