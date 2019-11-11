***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.350.000 0 0 0 0 -1.771 1.762 0 11.282 49.233 401.743 841.802 0 7.654.051 7.654.051TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -8.269 0 0 0 0 0 0 -8.269 -8.269Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 -8.269 0 0 0 0 0 0 -8.269 -8.269Yeni Bakiye6.350.000 0 0 0 0 -1.771 -6.507 0 11.282 49.233 401.743 841.802 0 7.645.782 7.645.782Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 15.743 -3.098 0 0 0 12.645 12.645Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı810.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -810.000 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.044.241 1.044.241 1.044.241Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835.489 -841.802 0 -6.313 -6.313Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.313 0 -6.313 -6.313Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835.489 -835.489 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler7.160.000 0 0 0 0 -1.771 -6.507 0 27.025 46.135 427.232 0 1.044.241 8.696.355 8.696.355Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER4.782.014 116.807.130 121.589.144GARANTİ VE KEFALETLER0 9.654.405 9.654.405Diğer Garantilerimizden0 9.654.405 9.654.405TAAHHÜTLER4.288.823 43.758.765 48.047.588Cayılamaz Taahhütler97.893 169.694 267.587Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri97.893 168.847 266.740Diğer Cayılamaz Taahhütler847 847Cayılabilir Taahhütler4.190.930 43.589.071 47.780.001Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri4.190.930 43.589.071 47.780.001Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR493.191 63.393.960 63.887.151Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 47.129.813 47.129.813Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 32.991.080 32.991.080Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 14.138.733 14.138.733Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler493.191 16.264.147 16.757.338Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri803 684 1.487Vadeli Döviz Alım İşlemleri402 342 744Vadeli Döviz Satım İşlemleri401 342 743Para ve Faiz Swap İşlemleri489.688 16.260.923 16.750.611Swap Para Alım İşlemleri116.742 4.580.490 4.697.232Swap Para Satım İşlemleri372.946 4.309.561 4.682.507Swap Faiz Alım İşlemleri0 3.685.436 3.685.436Swap Faiz Satım İşlemleri0 3.685.436 3.685.436Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.700 2.540 5.240Para Alım Opsiyonları1.350 1.270 2.620Para Satım Opsiyonları1.350 1.270 2.620EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER4.799.064 156.472.063 161.271.127EMANET KIYMETLER0 0 0REHİNLİ KIYMETLER621.779 3.864.821 4.486.600Menkul Kıymetler37.934 37.934Gayrimenkul593.509 3.720.881 4.314.390Diğer Rehinli Kıymetler28.270 106.006 134.276Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER4.177.285 152.607.242 156.784.527BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI9.581.078 273.279.193 282.860.271Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.867.071Alınan Faizler3.323.072Ödenen Faizler-1.514.434Alınan Temettüler70Alınan Ücret ve Komisyonlar254.516Elde Edilen Diğer Kazançlar1.407.210Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar229.980Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-186.464Ödenen Vergiler-138.024Diğer-508.855Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim9.461.478Bankalar Hesabındaki Net (Artış) AzalışKredilerdeki Net (Artış) Azalış-5.251.016Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış177.634Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)12.993.735Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.541.125Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı12.328.549YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-985.669Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.081Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.273Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.160.368Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar180.292Diğer-1.239FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.810.763Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.873.329Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-6.671.683İhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü Ödemeleri-6.313Kiralamaya İlişkin Ödemeler-6.096Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi668.442Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)9.200.559Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.233.933Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.434.492Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.044.241DİĞER KAPSAMLI GELİRLER12.645Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar12.645Yabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri15.743Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-3.098Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.056.886Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)767.658 14.547.075 15.314.733Nakit ve Nakit Benzerleri725.472 12.710.933 13.436.405Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 181 9.874.240 9.874.421Bankalar4 725.414 2.836.693 3.562.107Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-123 0 -123Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 38.462 0 38.462Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler38.462 0 38.462Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Türev Finansal Varlıklar3 3.724 1.836.142 1.839.866Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.724 1.504.199 1.507.923Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 331.943 331.943İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8 10.475.610 130.275.700 140.751.310Krediler7.881.071 129.152.643 137.033.714Kiralama İşlemlerinden Alacaklar12 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar3.015.184 1.123.057 4.138.241Devlet Borçlanma Senetleri3.015.184 1.123.057 4.138.241Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-420.645 0 -420.645SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)14 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0İştirakler (Net)0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)22.672 0 22.672MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7.189 0 7.189Şerefiye0 0 0Diğer7.189 0 7.189YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 2.070 0 2.070CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)1.033.321 414.828 1.448.149VARLIKLAR TOPLAMI12.308.520 145.237.603 157.546.123YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT1 0 0 0ALINAN KREDİLER3 0 123.319.941 123.319.941PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)257.157 17.610.290 17.867.447Bonolar0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0Tahviller257.157 17.610.290 17.867.447FONLAR13 0 13Müstakrizlerin Fonları0 0 0Diğer13 0 13GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2 4.984 72.370 77.354Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.984 65.974 70.958Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 6.396 6.396FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ5 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)6 9.304 8.615 17.919KARŞILIKLAR236.927 0 236.927Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı72.864 0 72.864Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0Diğer Karşılıklar164.063 0 164.063CARİ VERGİ BORCU7.1 16.678 0 16.678ERTELENMİŞ VERGİ BORCU7.2 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.905.631 944.112 3.849.743Krediler0 944.112 944.112Diğer Borçlanma Araçları2.905.631 0 2.905.631DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER4 50.771 3.412.975 3.463.746ÖZKAYNAKLAR8 8.650.220 46.135 8.696.355Ödenmiş Sermaye7.160.000 0 7.160.000Sermaye Yedekleri0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-8.278 0 -8.278Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler27.025 46.135 73.160Kar Yedekleri427.232 0 427.232Yasal Yedekler422.618 0 422.618Statü Yedekleri0 0 0Olağanüstü Yedekler4.614 0 4.614Diğer Kar Yedekleri0 0 0Kar veya Zarar1.044.241 0 1.044.241Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı1.044.241 0 1.044.241YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI12.131.685 145.414.438 157.546.123Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 3.578.510 1.199.229Kredilerden Alınan Faizler3.199.875 1.069.451Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 0Bankalardan Alınan Faizler120.143 40.827Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler3.274 2.140Menkul Değerlerden Alınan Faizler252.818 85.888Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar0 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler252.818 85.888Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri2.400 923FAİZ GİDERLERİ (-)2 -2.815.393 -914.258Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.697.602 -570.448Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.939 -37İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.091.402 -335.298Kiralama Faiz Giderleri-2.322 -746Diğer Faiz Giderleri-22.128 -7.729NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ763.117 284.971NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ117.915 44.473Alınan Ücret ve Komisyonlar299.261 106.139Gayri Nakdi Kredilerden0 0Diğer299.261 106.139Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-181.346 -61.666Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-181.346 -61.666TEMETTÜ GELİRLERİ70 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 486.284 181.165Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)0 0Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.403.399 1.033.643Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-917.115 -852.478DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 3.811 1.587FAALİYET BRÜT KÂRI1.371.197 512.196BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5 -77.251 -18.417DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 -5.823 -52PERSONEL GİDERLERİ (-)-164.305 -55.604DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)6 -79.577 -24.892NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.044.241 413.231BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.044.241 413.231SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.044.241 413.231DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI1.044.241 413.231Grubun Karı (Zararı)1.044.241 413.231Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar 0,16202000 0,06265000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798332BIST