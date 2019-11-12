BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.899.227
|% 20,00
|OZGYO
|1,39
|228.751.997
|% 19,83
|ISBTR
|25.656,50
|538.787
|% 15,00
|AKENR
|0,77
|64.345.452
|% 14,93
|DGGYO
|3,39
|45.279.146
|% 14,53
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,4099
|7,4471
|% 0,16
|Frank
|5,7926
|5,8275
|% 0,06
|Riyal
|1,5353
|1,5430
|% 0,02
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-1,89
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,38
|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|-10,00
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,84
|Yarım
|864
|886
|-3,79
|Çeyrek
|433
|443
|-1,90
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,74
|-0,13
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,02
|B. Petrol
|62,05
|62,05
|-0,13
Seans Raporu
- 17:59TTKOM Yüzde 6.41 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 916, 088 adet işlem
- 17:58XU100 Endeks 103, 974 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 9, 080.00 milyon TL de
- 17:55ARSAN Yüzde 20.00 oranında artışla 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 867, 623 adet işlem
- 17:54BAGFS Yüzde 6.88 oranında artışla 14.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 349, 894 adet işlem
- 17:53XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 949, 09 artarak (% 0.96 ) 100, 000