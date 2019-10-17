***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2019 11:24
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Cumhurbaşkanlığının 2019/339 sayılı Kararı ile Bankamız Genel Müdürlüğüne Sayın Ali GÜNEY atanmış olup, Karar Resmi Gazetenin 17 Ekim 2019 tarih ve 30921 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793627
BIST
12:2194.300
En Yüksek
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|: 94.134
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|Önceki Kapanış
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94.401
En Düşük
93.980
12:215,8803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
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|Açılış
|: 5,8830
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|Önceki Kapanış
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5,8999
En Düşük
5,8746
12:216,5473
En Yüksek
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|: 0,43%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,5473
En Düşük
6,5147
12:21281,57
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282,94
En Düşük
281,18