***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCumhurbaşkanlığının 2019/339 sayılı Kararı ile Bankamız Genel Müdürlüğüne Sayın Ali GÜNEY atanmış olup, Karar Resmi Gazetenin 17 Ekim 2019 tarih ve 30921 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793627BIST