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***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.12.2019 11:23
GÜNCEL HABERLER



***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Serhat Sefer Daire Başkanı
Pelin Özkan Müdür
Necmettin Özata Müdür
Ayşe Eda Özel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805109


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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En Yüksek
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113.063
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 4,07 13.632.721 % 16,95  
IHLAS 0,90 142.324.485 % 16,88  
INFO 5,29 150.339 % 15,00  
QNBFL 111,60 1.325.957 % 14,99  
SRVGY 7,90 2.838.901 % 14,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6817 7,7202 % 0,12  
Frank 6,0224 6,0587 % -0,37  
Riyal 1,5784 1,5863 % -0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.499 1.500 0,01  
Altın Gr. 286 286 -0,79  
Cumhuriyet 1.897 1.926 31,00  
Tam 1.886 1.933 5,70  
Yarım 912 935 2,76  
Çeyrek 457 468 1,38  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 0,00  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 -0,01  
B. Petrol 67,20 67,20 0,81  
Seans Raporu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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