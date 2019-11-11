***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
11.11.2019 21:13
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/11/2019
Karar Sayısı
123
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30.09.2019 Dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara ilişkin Açıklama ve Dipnotların Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi: Karar sayısı: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince Sorumluluk Beyanı Bankamızın 30.09.2019 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlarının tarafımızca incelendiğini, Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde •Finansal tabloların Bankamızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, •Finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, kabul ve beyan ederiz. Osman ÇELİK
Nail OLPAK
Ali GÜNEY
Yönetim Kurulu Üyesi/
Yönetim Kurulu Üyesi/
Yönetim Kurulu Üyesi/
Denetim
Komitesi Üyesi
Denetim
Komitesi Üyesi
Genel Müdür
Hüseyin ŞAHİN
Muhittin AKBAŞ
Finansal Raporlamadan Sorumlu
Muhasebe ve Finansal Raporlama
Genel Müdür Yardımcısı V.
Daire Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798333
BIST
18:05103.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -34,72
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
18:055,7750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7750
En Düşük
5,7711
18:056,3725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3726
En Düşük
6,3687
18:05270,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 270,34
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
268,80
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.758.197
|% 19,94
|
|ISBTR
|22.310,00
|816.392
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|8.353.905
|% 14,95
|
|KFEIN
|8,43
|134.423.268
|% 13,00
|
|DGATE
|7,06
|116.529.354
|% 12,42
|
|KLNMA
|46,38
|4.605.539
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,63
|4.180.473
|% -10,59
|
|MNDRS
|0,85
|35.245.881
|% -7,61
|
|YESIL
|12,80
|17.651.681
|% -7,31
|
|TKURU
|8,50
|90.910
|% -7,10
|
|THYAO
|12,99
|1.432.332.660
|% 1,48
|
|PETKM
|3,67
|446.005.846
|% -1,61
|
|ASELS
|18,78
|401.766.513
|% -0,69
|
|GARAN
|9,77
|384.496.654
|% -0,20
|
|SMART
|3,61
|378.186.808
|% 11,08
|
|PETKM
|3,67
|446.005.846
|% -1,61
|
|THYAO
|12,99
|1.432.332.660
|% 1,48
|
|SMART
|3,61
|378.186.808
|% 11,08
|
|KRDMD
|2,28
|202.452.552
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,26
|74.187.770
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3992
|7,4363
|% 0,73
|
|Frank
|5,7918
|5,8267
|% 0,67
|
|Riyal
|1,5350
|1,5427
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|-0,07
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,00
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,16
|62,16
|-0,35
|
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