***THYAO* *GARAN*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***THYAO******GARAN*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler [GARAN]İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 20.01.2020 tarihli Özel Durum AçıklamamızBazı yayın organlarında yer alan, ‘Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir işbirliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor' haberlerinin asılsız olduğunu, Garanti BBVA ile mevcut işbirliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.Duyuru ilgili şablon ile tekrar yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813692BIST