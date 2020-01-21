***THYAO* *GARAN*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
21.01.2020 10:38
***THYAO******GARAN*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler [GARAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 20.01.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız
Bazı yayın organlarında yer alan, ‘Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir işbirliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor' haberlerinin asılsız olduğunu, Garanti BBVA ile mevcut işbirliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
Duyuru ilgili şablon ile tekrar yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813692
BIST
11:00121.898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -721,37
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
122.307
En Düşük
121.504
11:005,9302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0120
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9350
En Düşük
5,9125
11:006,5763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5859
En Düşük
6,5455
11:00297,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,45
|Açılış
|: 297,29
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
296,65
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|89,35
|5.147.364
|% 14,99
|
|ISGSY
|5,46
|114.191.234
|% 12,11
|
|GARFA
|6,52
|22.262.037
|% 10,88
|
|IZTAR
|2,90
|16.269
|% 10,06
|
|EPLAS
|18,61
|118.062
|% 9,99
|
|NIBAS
|4,17
|834
|% -14,90
|
|KPHOL
|2,66
|43.065
|% -9,83
|
|BALAT
|2,42
|29.720
|% -9,70
|
|KERVN
|0,47
|238.941
|% -9,62
|
|IZMDC
|8,25
|41.136
|% -9,24
|
|THYAO
|14,82
|476.456.621
|% -1,72
|
|ISFIN
|4,30
|276.470.859
|% -0,69
|
|GUSGR
|2,56
|173.639.873
|% 3,23
|
|EKGYO
|1,70
|149.354.125
|% 1,19
|
|PETKM
|4,09
|146.704.411
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,70
|149.354.125
|% 1,19
|
|GUSGR
|2,56
|173.639.873
|% 3,23
|
|ISFIN
|4,30
|276.470.859
|% -0,69
|
|ODAS
|1,82
|86.352.724
|% 2,47
|
|GSDHO
|2,00
|88.869.686
|% 4,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6865
|7,7251
|% 0,14
|
|Frank
|6,1011
|6,1379
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5753
|1,5832
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|-3,21
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,55
|64,55
|-0,65
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:11ODAS
Yüzde -29.07 oranında düşüşle 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 899, 528 adet işlem
-
11:08XU100
Endeks 122, 151 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 2, 783.00 milyon TL de
-
11:08ODAS
Yüzde -29.46 oranında düşüşle 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 993, 612 adet işlem
-
11:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -463, 14 kaybederek (% -0.40 ) 116, 232
-
11:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, EKIZ, EPLAS, MZHLD, HLGYO, MARTI