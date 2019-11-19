***THYAO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.11.2019 14:20
***THYAO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler THYAO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında BlackRock,Inc tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799636
BIST
16:43107.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 510,64
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.550
En Düşük
106.634
16:435,7189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0206
|Açılış
|: 5,7190
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
16:436,3362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0220
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
16:43270,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,40
|Açılış
|: 270,22
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
268,75
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,48
|248.974.501
|% 16,54
|
|MARKA
|0,92
|9.963.106
|% 15,00
|
|MTRYO
|1,81
|13.250.421
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,07
|15.432.515
|% 12,74
|
|RHEAG
|0,92
|18.380.335
|% 10,84
|
|KLNMA
|46,00
|2.532.782
|% -9,72
|
|BMELK
|1,55
|84.453
|% -9,36
|
|PKENT
|123,70
|299.159
|% -6,29
|
|TIRE
|2,14
|32.991.647
|% -4,89
|
|YAPRK
|5,53
|867.449
|% -4,66
|
|THYAO
|14,15
|1.978.848.216
|% -0,49
|
|ASELS
|19,48
|479.270.522
|% 1,04
|
|TUPRS
|127,30
|420.863.710
|% 2,83
|
|GARAN
|10,19
|306.705.404
|% 0,49
|
|PGSUS
|75,80
|286.501.845
|% -1,37
|
|HURGZ
|1,48
|248.974.501
|% 16,54
|
|EKGYO
|1,39
|197.010.131
|% 2,21
|
|THYAO
|14,15
|1.978.848.216
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,36
|235.784.333
|% -0,84
|
|OZGYO
|1,29
|93.867.218
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3784
|7,4154
|% -0,44
|
|Frank
|5,7470
|5,7816
|% -0,63
|
|Riyal
|1,5201
|1,5277
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|-2,26
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|-6,29
|
|Yarım
|862
|885
|-3,04
|
|Çeyrek
|433
|442
|-1,52
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,12
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|61,72
|61,72
|-0,72
|
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