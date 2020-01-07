***THYAO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.01.2020 14:40
***THYAO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler THYAO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında BlackRock, Inc tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808229
BIST
16:50112.869
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 1.456,25
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:505,9764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0042
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:506,6697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0171
|Açılış
|: 6,6710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:50301,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,61
|Açılış
|: 301,31
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,16
|33.384.256
|% 18,74
|
|BRYAT
|67,10
|10.628.511
|% 17,00
|
|DERAS
|4,05
|82.630.628
|% 16,05
|
|DAGHL
|2,88
|15.604.907
|% 14,74
|
|HUBVC
|16,94
|85.647.603
|% 13,69
|
|IZMDC
|7,80
|2.259.320
|% -16,40
|
|IHGZT
|5,47
|650.399
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,64
|1.716.694.315
|% 0,81
|
|ASELS
|22,16
|415.697.665
|% 0,36
|
|ALBRK
|1,59
|297.068.383
|% 4,61
|
|IPEKE
|9,17
|272.552.776
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,64
|214.199.600
|% 1,93
|
|ALBRK
|1,59
|297.068.383
|% 4,61
|
|THYAO
|13,64
|1.716.694.315
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,42
|133.918.988
|% 1,43
|
|KRDMD
|2,64
|214.199.600
|% 1,93
|
|DOHOL
|1,90
|139.353.386
|% 4,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8191
|7,8583
|% -0,26
|
|Frank
|6,1317
|6,1686
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5881
|1,5960
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|2,42
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,44
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.988
|2.037
|-12,12
|
|Yarım
|961
|985
|-5,86
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,93
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,01
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|-0,53
|