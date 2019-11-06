***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -55 -55 -55 9.171 231 231 3 3 9.405 59 7.619 639 8.258 20.171 0 20.171Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52 0 -52 -52 0 -52Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52 0 -52 -52 0 -52Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -55 -55 -55 9.171 231 231 3 3 9.405 59 7.567 639 8.206 20.119 0 20.119Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 -639 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -37 -37 -37 11.777 797 797 -100 -100 12.474 0 0 4.083 4.083 16.520 0 16.520Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -37 -37 -37 11.777 797 797 -100 -100 12.474 0 0 4.083 4.083 16.520 0 16.520Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -92 -92 -92 20.948 1.028 1.028 -97 -97 21.879 59 8.206 4.083 12.289 36.639 0 36.639Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.206 4.045 12.251 31.281 3 31.284Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102 0 -102 -102 0 -102Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102 0 -102 -102 0 -102Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.104 4.045 12.149 31.179 3 31.182Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 -4.045 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -36 -36 -36 2.272 1.479 1.479 44 44 3.795 0 0 2.587 2.587 6.346 0 6.346Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -36 -36 -36 2.272 1.479 1.479 44 44 3.795 0 0 2.587 2.587 6.346 0 6.346Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -220 -220 -220 18.959 1.480 1.480 7 7 20.446 59 12.149 2.587 14.736 37.525 3 37.528Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.189 11.718Dönem Karı (Zararı)2.587 4.083Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.587 4.083Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.152 9.311Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 6.330 3.713Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler191 105Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15-17 157 120Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler44 -14Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 -10 -1Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler711 640Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24-25 -424 -309Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17-25 1.135 949Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-316 4.606Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler1 3Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-70 -38Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler2 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -72 -38Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-461 -686İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -461 -686Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 181 878Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler585 90Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 422 -17Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 163 107İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.598 -1.455Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-441 -294İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-429 -294Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler452 -1.006İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 452 -1.006Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-511 122Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-639 -1.223Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler87 600İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -756 140İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)843 460Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)72 -378Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler807 -124İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)807 -124Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 1.871 684İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-100 164Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-100 164Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.337 11.939Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -43 -41Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -105 -180YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.168 -6.647Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri115 65Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri115 65Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.790 -3.094Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -6.790 -3.094Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 2.258Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -16Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.365 -3.761Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-1.365 -3.761Alınan Temettüler240 -150Alınan Faiz24-25 374 309FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.504 4.140Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.355 7.756Kredilerden Nakit Girişleri7 8.355 7.756Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.584 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -6.584 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -5.452 -3.018Ödenen Faiz-929 -587Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 106 -11YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.517 9.211NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.517 9.211DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.606 7.132DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 10.123 16.343Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 10.123 8.606Finansal Yatırımlar626 2.733Vadeli Mevduatlar6 0 2.033Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar79 89Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 79 89Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar547 611Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 547 611Ticari Alacaklar3.672 3.002İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 23 10İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.649 2.992Diğer Alacaklar6.585 6.217İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 255 18İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 6.330 6.199Türev Araçlar492 299Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar28 374 89Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar28 118 210Stoklar1.589 1.000Peşin Ödenmiş Giderler935 1.011İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler935 1.011Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 213 318Diğer Dönen Varlıklar683 520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar683 520ARA TOPLAM24.918 23.706TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.918 23.706DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar500 454Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar495 449Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 495 449Diğer Finansal Yatırımlar6 5 5Diğer Alacaklar6.800 5.280İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 6.800 5.280Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 2.087 1.884Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 2Maddi Duran Varlıklar87.436 73.219Binalar12 1.162 1.128Tesis, Makine ve Cihazlar12 1.131 1.020Özel Maliyetler12 2.038 1.735Yapılmakta Olan Yatırımlar12 5.800 3.776Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar12 67.966 57.302Diğer Maddi Duran Varlıklar12 9.339 8.258Kullanım Hakkı Varlıkları12 8.190 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar522 494Şerefiye70 65Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 452 429Peşin Ödenmiş Giderler5.050 4.037İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.050 4.037TOPLAM DURAN VARLIKLAR110.585 85.370TOPLAM VARLIKLAR135.503 109.076KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.547 5.780İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.547 5.780Banka Kredileri7 6.547 5.780Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.711 6.680İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.711 6.680Banka Kredileri7-14 2.218 1.524Kiralama İşlemlerinden Borçlar7-14 7.493 5.156Diğer Finansal Yükümlülükler141 32Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler8 141 32Ticari Borçlar5.869 5.375İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 545 1.213İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.324 4.162Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.205 1.053Diğer Borçlar416 412İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar416 412Türev Araçlar759 1.033Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar28 43 42Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar28 716 991Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.002 5.507İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 7.002 5.507Kısa Vadeli Karşılıklar339 287Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 262 200Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 77 87Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.588 1.087İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.588 1.087ARA TOPLAM33.577 27.246TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.577 27.246UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar55.467 43.342İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar55.467 43.342Banka Kredileri7-14 7.238 6.487Kiralama İşlemlerinden Borçlar7-14 48.229 36.855Diğer Borçlar177 188İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar177 188Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)698 342İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 698 342Uzun Vadeli Karşılıklar1.014 685Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 785 685Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar229 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 7.042 5.989TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.398 50.546TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER97.975 77.792ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.525 31.281Ödenmiş Sermaye19 1.380 1.380Sermaye Düzeltme Farkları19 1.124 1.124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-220 -184Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-220 -184Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -220 -184Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.446 16.651Yabancı Para Çevrim Farkları19 18.959 16.687Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)1.480 1Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)19 1.480 1Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)7 -37Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 7 -37Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler59 59Yasal Yedekler19 59 59Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 12.149 8.206Net Dönem Karı veya Zararı2.587 4.045Kontrol Gücü Olmayan Paylar3 3TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.528 31.284TOPLAM KAYNAKLAR135.503 109.076Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 56.151 46.367 22.635 21.992Satışların Maliyeti21 -46.118 -34.764 -16.515 -14.877TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.033 11.603 6.120 7.115BRÜT KAR (ZARAR)10.033 11.603 6.120 7.115Genel Yönetim Giderleri22 -1.252 -927 -437 -358Pazarlama Giderleri22 -6.210 -4.560 -2.061