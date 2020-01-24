***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
24.01.2020 09:29
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımız Yönetim Kurulunca kabul edilen 2020 yılı bütçesi çerçevesinde Ortaklığımızın 2020 yılı hedef ve beklentileri aşağıdaki gibidir:
Trafik Gelişimi
2020 yılında iç hatlarda 31,5-33 milyon, dış hatlarda 46-47 milyon olmak üzere toplam 78-80 milyon yolcu taşınması hedeflenmektedir. Türkiye'de %7, Orta Doğu'da %7, Avrupa'da %2, Asya-Uzak Doğu'da %17, Kuzey ve Güney Amerika'da toplam %16, Afrika'da %10 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda %8,5-%10 artışla yolcu doluluk oranının %81 - %82 olması beklenmektedir. 2020 yılında %7 - %8 artış ile 1,60-1,65 milyon ton kargo taşınması hedeflenmektedir.
Finansal Gelişim (Konsolide)
2020 yılında toplam akaryakıt tüketiminde 2019 yılına oranla %8 - %9 artış öngörülmektedir. 2020 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 690-700 USD civarında olması beklenmektedir. Yaklaşık 14,5-14,8 Milyar USD tutarında konsolide satış geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. Yakıt hariç birim giderlerin sabit kalması beklenmektedir. EBITDAR marjının %23 - %25 arasında olması hedeflenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814229
BIST
11:57122.726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 185,70
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
122.417
11:575,9425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0067
|Açılış
|: 5,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9428
En Düşük
5,9236
11:576,5671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5687
En Düşük
6,5503
11:57297,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,87
|Açılış
|: 297,36
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,43
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|ESCOM
|2,83
|19.445.589
|% 13,20
|
|DURDO
|23,66
|9.540.595
|% 12,13
|
|ERSU
|4,16
|11.451.749
|% 11,83
|
|BURCE
|10,40
|8.370.570
|% 10,99
|
|EGCYO
|0,48
|154.657
|% 9,09
|
|GARFA
|5,59
|3.760.819
|% -3,45
|
|ATSYH
|0,96
|10.622
|% -3,03
|
|LUKSK
|9,26
|804.019
|% -2,11
|
|DOGUB
|2,37
|2.376.717
|% -1,66
|
|PEGYO
|1,21
|22.218.507
|% -1,63
|
|THYAO
|14,47
|632.955.716
|% 1,62
|
|KRDMD
|2,99
|269.225.535
|% 0,67
|
|IPEKE
|9,88
|248.941.177
|% 2,70
|
|PETKM
|4,06
|228.757.748
|% 0,50
|
|GARAN
|12,13
|143.279.107
|% 0,58
|
|KRDMD
|2,99
|269.225.535
|% 0,67
|
|ADESE
|2,40
|208.013.301
|% 3,90
|
|PETKM
|4,06
|228.757.748
|% 0,50
|
|OZGYO
|1,90
|103.473.605
|% 9,20
|
|THYAO
|14,47
|632.955.716
|% 1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7616
|7,8005
|% -0,05
|
|Frank
|6,0878
|6,1245
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5760
|1,5839
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|-3,48
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
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