***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımız Yönetim Kurulunca kabul edilen 2020 yılı bütçesi çerçevesinde Ortaklığımızın 2020 yılı hedef ve beklentileri aşağıdaki gibidir:Trafik Gelişimi2020 yılında iç hatlarda 31,5-33 milyon, dış hatlarda 46-47 milyon olmak üzere toplam 78-80 milyon yolcu taşınması hedeflenmektedir. Türkiye'de %7, Orta Doğu'da %7, Avrupa'da %2, Asya-Uzak Doğu'da %17, Kuzey ve Güney Amerika'da toplam %16, Afrika'da %10 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda %8,5-%10 artışla yolcu doluluk oranının %81 - %82 olması beklenmektedir. 2020 yılında %7 - %8 artış ile 1,60-1,65 milyon ton kargo taşınması hedeflenmektedir.Finansal Gelişim (Konsolide)2020 yılında toplam akaryakıt tüketiminde 2019 yılına oranla %8 - %9 artış öngörülmektedir. 2020 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 690-700 USD civarında olması beklenmektedir. Yaklaşık 14,5-14,8 Milyar USD tutarında konsolide satış geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. Yakıt hariç birim giderlerin sabit kalması beklenmektedir. EBITDAR marjının %23 - %25 arasında olması hedeflenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814229BIST