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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.11.2019 14:26
GÜNCEL HABERLER
n Ekim 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •Ekim 2018 döneminde 6,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,9'luk artışla 6,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %7,2 azalırken, dış hatlarda ise %8,8 artmıştır. •Yolcu doluluk oranı Ekim 2019 döneminde 0,1 puanlık azalış ile %83,8 olarak gerçekleşmiştir.  •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ekim 2018 döneminde 12,9 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %7,1 artarak 13,9 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %5,6 azalmış dış hat uçuşlarda ise %9,1 artmıştır. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ekim 2018 dönemine kıyasla %8,0 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ekim 2018 dönemine kıyasla %9,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ekim 2018 döneminde 132.073 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %7,9'lık artışla 142.528 tona yükselmiştir. •Ekim 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında   oÜcretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu'da %12,5, Orta Doğu'da %12,2, Afrika'da %8,4, Avrupa'da %6,7 ve Kuzey Amerika'da %1,0, oYolcu doluluk oranı Yurt İçinde 1,1 puan, Kuzey Amerika'da 1,1 puan, Orta ve Güney Amerika'da 1,0 puan, Orta Doğu'da 0,2 puan, oYolcu Sayısı ise Orta Doğu'da %11,5, Uzak Doğu'da 11,4%, Avrupa'da %8,1, Afrika'da %7,1 ve Kuzey Amerika'da %1,2 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •Ocak-Ekim 2018 döneminde 64,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,6'lık azalışla 63,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %7,5'lik bir azalış, dış hatlarda %3,1'lik bir artış kaydedilmiştir.  •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Ekim 2018 dönemine kıyasla %4,3 artış gerçekleşmiştir.  •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Ekim 2018 dönemine kıyasla 1,5% artış gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 0,5 puanlık azalma ile %81,6 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Ekim 2018 döneminde 153,7 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,3 artarak 157,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %7,1 azalmış, dış hat uçuşlarda %3,8 artmıştır. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ekim 2018 döneminde 126,3 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,7 artarak 128,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %6,0 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %2,9 oranında artmıştır. •Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Ekim 2018 döneminde 419.254 iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,5'lik azalışla 412.810 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2018 döneminde 1.151.788 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,3'lük artışla 1.259.020 tona yükselmiştir. •2018 Ekim ayı sonunda uçak sayısı 329 iken 2019 Ekim ayı sonunda 346 olmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798459


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