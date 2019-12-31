***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2019 08:29
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımız yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806009
BIST
12:21114.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -218,70
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.530
12:215,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9513
En Düşük
5,9419
12:216,6749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,6570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6757
En Düşük
6,6569
12:21291,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,79
|Açılış
|: 291,52
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|12.535.962
|% 19,89
|
|ADBGR
|7,06
|11.222.715
|% 13,32
|
|INFO
|8,90
|2.323
|% 10,83
|
|BALAT
|1,24
|57.309
|% 9,73
|
|YYAPI
|0,69
|28.034.275
|% 9,52
|
|QNBFB
|34,60
|230.955
|% -10,13
|
|FRIGO
|10,62
|189.748
|% -9,92
|
|KLGYO
|4,28
|70.745.553
|% -9,51
|
|EGCYH
|0,20
|34.169
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,32
|30.722
|% -8,57
|
|THYAO
|14,43
|861.969.287
|% 0,84
|
|ASELS
|20,76
|475.575.559
|% 1,37
|
|PETKM
|3,80
|377.891.419
|% 1,60
|
|HALKB
|5,96
|236.910.698
|% 0,51
|
|ISGYO
|1,74
|209.860.619
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,74
|209.860.619
|% 0,00
|
|PETKM
|3,80
|377.891.419
|% 1,60
|
|KARSN
|1,59
|150.398.610
|% 3,25
|
|IHYAY
|1,04
|79.276.633
|% 0,97
|
|IHLGM
|1,21
|89.353.094
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7936
|7,8327
|% 0,30
|
|Frank
|6,1188
|6,1557
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5813
|1,5892
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.524
|1.524
|9,05
|
|Altın Gr.
|292
|292
|1,91
|
|Cumhuriyet
|1.930
|1.959
|14,00
|
|Tam
|1.921
|1.969
|13,92
|
|Yarım
|929
|953
|6,73
|
|Çeyrek
|466
|476
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-0,03
|