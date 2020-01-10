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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.01.2020 08:34
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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Ortaklığımızın Aralık 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 
•Aralık 2018 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %0,5'lik azalışla 5,48 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %11,5 azalırken, dış hatlarda ise %7,7 artmıştır. •Yolcu doluluk oranı Aralık 2019 döneminde 0,5 puanlık artış ile %80,7 olarak gerçekleşmiştir.  •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Aralık 2018 döneminde 11,5 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %8,1 artarak 12,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %9,4 azalmış dış hat uçuşlarda ise %10,7 artmıştır. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Aralık 2018 dönemine kıyasla %10,8 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Aralık 2018 dönemine kıyasla %2,8 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Aralık 2018 döneminde 130.048 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %6,0'lik artışla 137.882 tona yükselmiştir. •Aralık 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında   oÜcretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu'da %14,2, Afrika'da %12,7, Kuzey Amerika'da %7,8, Avrupa'da %5,0 ve Orta Doğu'da %1,5, oYolcu doluluk oranı Orta ve Güney Amerika'da 4,8 puan, Orta Doğu'da 3,2 puan ve Kuzey Amerika'da 1,3 puan, oYolcu Sayısı ise Uzak Doğu'da 12,3%, Afrika'da %9,7, Kuzey Amerika'da %8,1 ve Avrupa'da %6,7 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Aralık 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 
•Ocak-Aralık 2018 döneminde 75.1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,1'lik azalışla 74,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %7,5'lik bir azalış, dış hatlarda %3,8'lik bir artış kaydedilmiştir.  •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Aralık 2018 dönemine kıyasla %5,4 artış gerçekleşmiştir.  •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Aralık 2018 dönemine kıyasla %1,9 artış gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 0,3 puanlık azalma ile %81,6 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Aralık 2018 döneminde 182 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %3,1 artarak 187,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %6,9 azalmış, dış hat uçuşlarda %4,6 artmıştır. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Aralık 2018 döneminde 149,1 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,7 artarak 153,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %5,8 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %4,1 oranında artmıştır. •Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Aralık 2018 döneminde 493.876 iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,4'lük azalışla 486.894 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2018 döneminde 1.413.401 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,2'lik artışla 1.543.028 tona yükselmiştir. •2018 Aralık ayı sonunda uçak sayısı 332 iken 2019 Aralık ayı sonunda 350 olmuştur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811581


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