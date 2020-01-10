***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Aralık 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Aralık 2018 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %0,5'lik azalışla 5,48 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %11,5 azalırken, dış hatlarda ise %7,7 artmıştır. •Yolcu doluluk oranı Aralık 2019 döneminde 0,5 puanlık artış ile %80,7 olarak gerçekleşmiştir. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Aralık 2018 döneminde 11,5 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %8,1 artarak 12,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %9,4 azalmış dış hat uçuşlarda ise %10,7 artmıştır. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Aralık 2018 dönemine kıyasla %10,8 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Aralık 2018 dönemine kıyasla %2,8 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Aralık 2018 döneminde 130.048 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %6,0'lik artışla 137.882 tona yükselmiştir. •Aralık 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında oÜcretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu'da %14,2, Afrika'da %12,7, Kuzey Amerika'da %7,8, Avrupa'da %5,0 ve Orta Doğu'da %1,5, oYolcu doluluk oranı Orta ve Güney Amerika'da 4,8 puan, Orta Doğu'da 3,2 puan ve Kuzey Amerika'da 1,3 puan, oYolcu Sayısı ise Uzak Doğu'da 12,3%, Afrika'da %9,7, Kuzey Amerika'da %8,1 ve Avrupa'da %6,7 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Aralık 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Ocak-Aralık 2018 döneminde 75.1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,1'lik azalışla 74,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %7,5'lik bir azalış, dış hatlarda %3,8'lik bir artış kaydedilmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Aralık 2018 dönemine kıyasla %5,4 artış gerçekleşmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Aralık 2018 dönemine kıyasla %1,9 artış gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 0,3 puanlık azalma ile %81,6 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Aralık 2018 döneminde 182 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %3,1 artarak 187,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %6,9 azalmış, dış hat uçuşlarda %4,6 artmıştır. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Aralık 2018 döneminde 149,1 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,7 artarak 153,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %5,8 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %4,1 oranında artmıştır. •Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Aralık 2018 döneminde 493.876 iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,4'lük azalışla 486.894 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2018 döneminde 1.413.401 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,2'lik artışla 1.543.028 tona yükselmiştir. •2018 Aralık ayı sonunda uçak sayısı 332 iken 2019 Aralık ayı sonunda 350 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811581BIST