***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2020 16:24
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bazı yayın organlarında yer alan, ‘Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir işbirliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor' haberlerinin asılsız olduğunu, Garanti BBVA ile mevcut işbirliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813557
BIST
17:29122.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 1.121,62
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.926
En Düşük
121.879
17:295,9194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0312
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9194
En Düşük
5,8870
17:296,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0306
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5639
En Düşük
6,5259
17:29296,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,04
|Açılış
|: 296,96
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
297,11
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|29,62
|31.942.212
|% 16,71
|
|QNBFB
|77,70
|14.949.587
|% 14,94
|
|UFUK
|3,58
|216.619
|% 9,82
|
|SMART
|10,83
|77.825.665
|% 8,63
|
|KFEIN
|12,00
|39.861.683
|% 5,08
|
|BNTAS
|3,50
|109.417.631
|% -8,38
|
|SAFKR
|2,25
|982.051
|% -2,60
|
|SEYKM
|7,01
|511.826
|% -1,68
|
|DERAS
|4,03
|11.798.860
|% -1,47
|
|MPARK
|16,44
|5.195.852
|% -1,20
|
|IHLGM
|1,19
|116.942.351
|% 4,39
|
|BNTAS
|3,50
|109.417.631
|% -8,38
|
|SMART
|10,83
|77.825.665
|% 8,63
|
|NATEN
|16,60
|76.356.015
|% 3,94
|
|KFEIN
|12,00
|39.861.683
|% 5,08
|
|IHLGM
|1,19
|116.942.351
|% 4,39
|
|BNTAS
|3,50
|109.417.631
|% -8,38
|
|MSGYO
|1,99
|27.512.519
|% 4,74
|
|SMART
|10,83
|77.825.665
|% 8,63
|
|BERA
|3,94
|27.381.646
|% 2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6694
|7,7079
|% 0,37
|
|Frank
|6,0834
|6,1201
|% 0,39
|
|Riyal
|1,5728
|1,5807
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.561
|3,22
|
|Altın Gr.
|297
|297
|2,01
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,08
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|65,42
|65,42
|0,57
|
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