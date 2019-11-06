GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

06.11.2019 18:25
GÜNCEL HABERLER

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/11/2019
Karar Sayısı
230
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                     Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nun 06.11.2019 tarih, 230 sayılı kararıyla onaylanmış olan 30 Eylül 2019 tarihli konsolide finansal tablolar ile yönetim kurulu faaliyet raporu ektedir. Buna göre
 
a)    Söz konusu finansal tablolar ile faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,
 
b)    Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c)     Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumu ve kar zararıyla ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındaki faaliyetlerle birlikte, Ortaklığımız'ın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
 
 
                                                  TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
 
 
 
 
Dr. Zekeriya Demir                              Doç. Dr. Murat ŞEKER         Bilal EKŞİ
Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanı    Genel Müdür (Mali) Yrd.       Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797032


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.144
Değişim :  0,62% |  618,42
Açılış :  100.672  
Önceki Kapanış :  100.525  
En Yüksek
101.599 En Düşük
100.368
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YESIL 12,50 17.439.940 % 19,96  
TMPOL 4,23 13.337.933 % 14,95  
DOBUR 4,16 33.482.621 % 14,92  
NUHCM 12,14 58.649.643 % 13,25  
NATEN 9,58 111.225.590 % 12,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3892 7,4263 % 0,01  
Frank 5,7817 5,8165 % 0,20  
Riyal 1,5317 1,5394 % 0,17  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.491 1.491 6,62  
Altın Gr. 276 276 1,67  
Cumhuriyet 1.826 1.854 -4,00  
Tam 1.819 1.864 -0,28  
Yarım 879 902 -0,13  
Çeyrek 441 451 -0,07  
Gümüş.Ons 17,59 17,61 -0,02  
Gümüş Gr. 3,26 3,26 0,00  
B. Petrol 61,72 61,72 -1,24  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru