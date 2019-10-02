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***TIMUR*** TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.10.2019 17:10
GÜNCEL HABERLER

***TIMUR*** TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSTIMGE1918 ISIN kodlu tahvilin son kupon ödemesi ve itfası hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 02.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTIMGE1918
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.03.2017
Vade Başlangıç Tarihi 04.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.01.2018 02.01.2018 03.01.2018 3,97 1.985.000 Evet
2 04.04.2018 03.04.2018 04.04.2018 4,29 2.145.000 Evet
3 04.07.2018 03.07.2018 04.07.2018 4,45 17,85 19,07 2.225.000 Evet
4 03.10.2018 02.10.2018 03.10.2018 5,58 22,38 24,31 2.790.000 Evet
5 02.01.2019 31.12.2018 02.01.2019 6,96 27,92 30,97 3.480.000 Evet
6 03.04.2019 02.04.2019 03.04.2019 5,67 22,74 24,76 2.835.000 Evet
7 03.07.2019 02.07.2019 03.07.2019 6,19 24,83 27,26 3.095.000 Evet
8 02.10.2019 01.10.2019 02.10.2019 5,59 22,42 24,36 2.795.000 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.10.2019 01.10.2019 02.10.2019 50.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı sunulan 728 gün vadeli 50.000.000-TL nominal değerli, 3 ayda bir değişken kupon ödemeli tahvilin (ISIN: TRSTIMGE1918), 8.ve son kupon ödemesi ile itfası 2 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789652


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