***TIMUR*** TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TIMUR*** TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSTIMGE1918 ISIN kodlu tahvilin son kupon ödemesi ve itfası hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 02.10.2019Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTIMGE1918Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.03.2017Vade Başlangıç Tarihi 04.10.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 03.01.2018 02.01.2018 03.01.2018 3,97 1.985.000 Evet2 04.04.2018 03.04.2018 04.04.2018 4,29 2.145.000 Evet3 04.07.2018 03.07.2018 04.07.2018 4,45 17,85 19,07 2.225.000 Evet4 03.10.2018 02.10.2018 03.10.2018 5,58 22,38 24,31 2.790.000 Evet5 02.01.2019 31.12.2018 02.01.2019 6,96 27,92 30,97 3.480.000 Evet6 03.04.2019 02.04.2019 03.04.2019 5,67 22,74 24,76 2.835.000 Evet7 03.07.2019 02.07.2019 03.07.2019 6,19 24,83 27,26 3.095.000 Evet8 02.10.2019 01.10.2019 02.10.2019 5,59 22,42 24,36 2.795.000 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.10.2019 01.10.2019 02.10.2019 50.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerEk AçıklamalarŞirketimizin, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı sunulan 728 gün vadeli 50.000.000-TL nominal değerli, 3 ayda bir değişken kupon ödemeli tahvilin (ISIN: TRSTIMGE1918), 8.ve son kupon ödemesi ile itfası 2 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789652BIST