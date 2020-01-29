***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.01.2020 15:35
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TIRE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815098
BIST
17:16119.885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 82,99
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
17:165,9594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0181
|Açılış
|: 5,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9609
En Düşük
5,9367
17:166,5528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5600
En Düşük
6,5379
17:16300,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,05
|Açılış
|: 300,84
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,25
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|458.367.315
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|44.185.135
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,60
|13.237.601
|% 15,46
|
|OYLUM
|6,39
|49.995.869
|% 12,30
|
|ASLAN
|45,16
|52.609.374
|% 10,90
|
|HUBVC
|33,00
|5.500.483
|% -17,75
|
|RYSAS
|7,58
|21.534.163
|% -17,70
|
|BURVA
|17,00
|187.892
|% -15,00
|
|TKNSA
|8,80
|51.098.499
|% -14,56
|
|ESCOM
|2,43
|3.032.280
|% -14,44
|
|THYAO
|14,15
|1.055.054.140
|% -0,14
|
|KRDMD
|2,84
|735.787.429
|% -1,73
|
|ISFIN
|4,41
|591.632.849
|% 1,15
|
|PETKM
|4,05
|519.777.442
|% -0,98
|
|ODAS
|2,09
|475.511.871
|% 7,18
|
|KRDMD
|2,84
|735.787.429
|% -1,73
|
|ODAS
|2,09
|475.511.871
|% 7,18
|
|KRSTL
|2,19
|468.522.200
|% 3,30
|
|ISGYO
|1,88
|344.323.122
|% 1,62
|
|ISFIN
|4,41
|591.632.849
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7206
|7,7593
|% 0,11
|
|Frank
|6,0798
|6,1164
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5835
|1,5914
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|0,43
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,09
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,46
|
|Yarım
|958
|983
|-1,67
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,84
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|59,41
|59,41
|0,60
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:29XU100
Endeks 119, 867 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 9, 178.00 milyon TL de
-
17:29ODAS
Yüzde 7.18 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 609, 296 adet işlem
-
17:26YYAPI
Yüzde 4.11 oranında artışla 0.76 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 951, 671 adet işlem
-
17:25GUBRF
Yüzde 9.51 oranında artışla 10.13 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 486, 430 adet işlem
-
17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 01 artarak (% 0.02 ) 113, 459