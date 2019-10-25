***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 -44.459.715 22.177.008 189.658.864 189.658.864Transferler22.177.008 -22.177.008 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)42.796.932 42.796.932 42.796.932Dönem Karı (Zararı)42.796.932 42.796.932 42.796.932Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 -22.282.707 42.796.932 232.455.796 232.455.796Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 -22.282.707 75.736.359 265.519.161 265.519.161Diğer Düzeltmeler0 0Transferler75.736.359 -75.736.359 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.591.100 -16.591.100 -16.591.100Dönem Karı (Zararı)-16.591.100 -16.591.100 -16.591.100Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 53.453.652 -16.591.100 248.928.061 248.928.061Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI82.988.296 18.058.490Dönem Karı (Zararı)-16.591.100 42.796.932Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-16.591.100 42.796.932Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler55.509.735 47.696.553Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19.174.225 17.569.523Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.196.407 8.352.451Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 527.030 7.814.598Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 2.410.262 537.853Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 4.259.115 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.381.983 2.629.261Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.485.148 2.280.585Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -317.623 348.676Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-785.542 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25.112.398 27.208.164Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16.i -205.212 -279.816Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16.ii 52.525.842 36.455.067Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri18.167.688 10.829.396Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-45.375.920 -19.796.483Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -25.442 -9.606.386Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler670.164 1.543.540Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler670.164 1.543.540İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler48.821.805 -80.234.867Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler117.435.567 -97.328.271İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)117.435.567 -97.328.271Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler144.327 -1.183.585İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)144.327 -1.183.585Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 137.425Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 36.469.831 -76.317.102Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.913.050 2.817.490Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-107.869.090 87.801.363İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -42.046.681 26.256.187İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-65.822.409 61.545.176Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.785.256 -1.007.555Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler171.838 807.918İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)171.838 807.918Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-164.904 3.426.793İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.762.030 610.657Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-420.756 -1.053.844Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.182.786 1.664.501Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları87.740.440 10.258.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.499.211 -1.602.126Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.252.933 9.401.998YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-36.873.340 -38.817.090Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-644.382 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-644.382 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-44.804.275 -28.299.990Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -44.804.275 -28.299.990Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar8.575.317 -10.517.100Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar8.b 8.575.317 -10.517.100FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.165.589 20.221.813Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.399.772 56.397.063Kredilerden Nakit Girişleri7.399.772 56.397.063Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-244.731 0Ödenen Faiz-52.525.842 -36.455.067Alınan Faiz205.212 279.817YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)949.367 -536.787NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)949.367 -536.787DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.565.072 11.163.085DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.514.439 10.626.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.514.439 5.565.072Ticari Alacaklar351.671.626 424.258.303İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 351.671.626 424.258.303Diğer Alacaklar892.429 1.036.756İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar892.429 1.036.756Stoklar7 110.925.603 149.805.696Peşin Ödenmiş Giderler5.697.283 3.784.233İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.697.283 3.784.233Diğer Dönen Varlıklar817.797 397.041İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar817.797 397.041ARA TOPLAM476.519.177 584.847.101TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR476.519.177 584.847.101DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller998.583 998.583Maddi Duran Varlıklar9 286.506.387 262.407.278Arazi ve Arsalar8.632.107 8.632.107Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.416.553 2.613.297Binalar42.067.658 39.868.507Tesis, Makine ve Cihazlar170.029.449 149.999.671Mobilya ve Demirbaşlar8.394.520 6.716.379Özel Maliyetler4.559 9.026Yapılmakta Olan Yatırımlar54.961.541 54.568.291Kullanım Hakkı Varlıkları5.189.785 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.804.723 10.558.678Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.804.723 10.558.678Peşin Ödenmiş Giderler8 12.991.483 21.566.800İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12.991.483 21.566.800Ertelenmiş Vergi Varlığı17 6.039.562 6.065.004TOPLAM DURAN VARLIKLAR319.530.523 301.596.343TOPLAM VARLIKLAR796.049.700 886.443.444KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar268.389.778 259.748.075İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar268.389.778 259.748.075Banka Kredileri10 267.147.847 259.748.075Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.241.931 0Ticari Borçlar220.398.596 310.099.998İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 46.714.246 88.760.927İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 173.684.350 221.339.071Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.427.458 1.642.202Diğer Borçlar1.445.938 1.274.100İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 35.539 35.539İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.410.399 1.238.561Türev Araçlar2.292.885 2.457.789Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar2.292.885 2.457.789Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 0 2.303.817Kısa Vadeli Karşılıklar7.903.737 7.683.028Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar6.577.614 5.253.740Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.326.123 2.429.288Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.116.849 11.934.062İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.116.849 11.934.062ARA TOPLAM518.975.241 597.143.071TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER518.975.241 597.143.071UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.703.123 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.703.123 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.703.123 0Uzun Vadeli Karşılıklar24.443.275 23.781.212Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24.443.275 23.781.212TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.146.398 23.781.212TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER547.121.639 620.924.283ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar248.928.061 265.519.161Ödenmiş Sermaye12 200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 17.766.158 17.766.158Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-51.944 -51.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.834.502 -8.834.502Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.834.502 -8.834.502Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.834.502 -8.834.502Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.185.797 3.185.797Yasal Yedekler12 3.185.797 3.185.797Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları53.453.652 -22.282.707Net Dönem Karı veya Zararı-16.591.100 75.736.359TOPLAM ÖZKAYNAKLAR248.928.061 265.519.161TOPLAM KAYNAKLAR796.049.700 886.443.444Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 787.062.798 783.309.135 267.004.394 286.183.847Satışların Maliyeti13 -665.900.626 -609.953.721 -212.945.330 -222.513.382TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)121.162.172 173.355.414 54.059.064 63.670.465BRÜT KAR (ZARAR)121.162.172 173.355.414 54.059.064 63.670.465Genel Yönetim Giderleri14 -57.514.125 -52.966.089 -19.831.122 -20.526.721Pazarlama Giderleri14 -37.609.410 -30.969.454 -12.330.339 -9.758.918Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 70.971.986 58.437.431 11.251.600 28.274.364Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -45.034.337 -78.509.415 -6.311.039 -43.842.929ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)51.976.286 69.347.887 26.838.164 17.816.261Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler670.163 39.870 262.723 39.870Yatırım Faaliyetlerinden Giderler9 -4.259.115 -1.623.279 0 -195.952FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)48.387.334 67.764.478 27.100.887 17.660.179Finansman Gelirleri16 2.707.066 25.606.069 -3.436.022 23.514.774Finansman Giderleri16 -67.660.058 -40.967.229 -15.815.856 -21.867.909SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-16.565.658 52.403.318 7.849.009 19.307.044Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 -25.442 -9.606.386 -1.466.425 -4.301.381Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -18.679.145 0 -8.697.420Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-25.442 9.072.759 -1.466.425 4.396.039SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-16.591.100 42.796.932 6.382.584 15.005.663DÖNEM KARI (ZARARI)-16.591.100 42.796.932 6.382.584 15.005.663Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-16.591.100 42.796.932 6.382.584 15.005.663Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,00083000 0,00214000 0,00032000 0,00075000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.591.100 42.796.932 6.382.584 15.005.663Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-16.591.100 42.796.932 6.382.584 15.005.663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795010BIST