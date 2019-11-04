***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Tire Kutu Fabrika İşletme Genel Müdürü olarak görev yapan MURAT GARİPCAN, 04.11.2019 tarihi itibariyle Kutu Fabrikaları Teknik Direktörü olarak atanmıştır. MURAT GARİPCAN'dan boşalan Tire Kutu Fabrika İşletme Genel Müdürlüğü pozisyonuna 04.11.2019 tarihi itibariyle CAN SAYAR atanmıştır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796345BIST