***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2019 15:02
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Tire Kutu Fabrika İşletme Genel Müdürü olarak görev yapan MURAT GARİPCAN, 04.11.2019 tarihi itibariyle Kutu Fabrikaları Teknik Direktörü olarak atanmıştır. MURAT GARİPCAN'dan boşalan Tire Kutu Fabrika İşletme Genel Müdürlüğü pozisyonuna 04.11.2019 tarihi itibariyle CAN SAYAR atanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796345
BIST
15:44100.139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.676,54
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.164
En Düşük
99.144
15:445,6914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0158
|Açılış
|: 5,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7077
En Düşük
5,6838
15:446,3531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0268
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3837
En Düşük
6,3498
15:44276,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,04
|Açılış
|: 276,86
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|17,35
|73.291.840
|% 19,99
|
|HATEK
|4,98
|10.252.655
|% 18,57
|
|QNBFL
|31,44
|543.400
|% 15,00
|
|EGCYH
|0,11
|6.512
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|4.416
|% 7,69
|
|DOKTA
|35,00
|334.103
|% -18,79
|
|TKURU
|9,58
|78.078
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,63
|671.693
|% -9,94
|
|MSGYO
|1,58
|27.639.014
|% -7,06
|
|SASA
|6,38
|198.258.943
|% -6,86
|
|THYAO
|11,86
|612.305.053
|% 2,51
|
|ASELS
|18,93
|258.178.117
|% 2,94
|
|GARAN
|9,49
|234.776.835
|% 2,26
|
|ISFIN
|2,67
|221.127.100
|% 2,69
|
|FENER
|16,77
|218.416.406
|% 0,72
|
|ISFIN
|2,67
|221.127.100
|% 2,69
|
|KRDMD
|2,21
|180.887.641
|% 2,79
|
|THYAO
|11,86
|612.305.053
|% 2,51
|
|PETKM
|3,48
|153.349.694
|% 1,46
|
|VAKFN
|1,66
|70.497.051
|% 3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3301
|7,3668
|% -0,43
|
|Frank
|5,7392
|5,7738
|% -0,47
|
|Riyal
|1,5136
|1,5212
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|-1,91
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|1.834
|1.862
|-9,00
|
|Tam
|1.826
|1.872
|-7,80
|
|Yarım
|883
|906
|-3,78
|
|Çeyrek
|443
|453
|-1,88
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,55
|62,55
|0,86
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:56BRISA
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 606, 170 adet işlem
-
15:54TOASO
Yüzde 4.91 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 197, 487 adet işlem
-
15:52XU100
Endeks 100, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 4, 372.00 milyon TL de
-
15:52ALKIM
Yüzde 6.02 oranında artışla 32.04 lira fiyatla işlem gören hissede 414, 536 adet işlem
-
15:51KLMSN
Yüzde 19.99 oranında artışla 17.35 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 488, 839 adet işlem