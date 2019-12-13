***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
13.12.2019 17:36
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/12/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
SOCAR Polymer Investments LLC
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Polipropilen (PP) ve yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) üretimi ve satışı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
375.000.000 Amerikan Doları
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Onaylar tamamlandıktan sonra
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
37.500.000 Amerikan Doları
Beher Payın Alış Fiyatı
2,667 Amerikan Doları (1 ABD Dolarlık nominal değere karşılık gelen)
Toplam Tutar
100.000.000 Amerikan Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%10
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%10
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%10
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%4,73
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%4,76
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Petrokimya sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette finansal ortaklık
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Pasha Holding LLC (%5) ve SOCAR Overseas Ltd. (%5) toplam %10
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
13/12/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu ile belirlenen fiyat üzerinden pazarlık usulü ile
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
30 Haziran 2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Pricewaterhouse Coopers Eastern Europe B.V. Azerbaycan Şubesi
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
1.169.035.000 Amerikan Doları (Şirketin tamamı için raporda belirtilen sermaye değeridir.)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz iştiraklerinden TechInvestments LLC, 375 milyon ABD doları tutarında ödenmiş sermayeye sahip SOCAR Polymer Investments LLC'nin %10 hissesini satın almıştır.
SOCAR Polymer Investments LLC, petrokimya şirketi SOCAR Polymer LLC'nin (SOCAR Polymer) % 100 oranında sahibi olup, yıllık 184 bin ton kapasiteli Polipropilen ünitesi Eylül 2018'de, yıllık 120 bin ton kapasiteli Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) ünitesi ise 2019 yılı içerisinde faaliyete geçen SOCAR Polymer, 2020 yılından itibaren tam kapasite üretim yaparak başta Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere, Rusya ile Batı ve Orta Avrupa'yı hedef pazarı olarak belirlemiştir.
Toplamda yatırım büyüklüğü 820 milyon Dolar mertebesine ulaşan SOCAR Polymer'in tesislerin tam kapasiteye geçmesi ile beraber 2020 yılı ve sonrasında öngörülen ürün fiyatları ile yaklaşık 400 milyon ABD Doları mertebesinde satış gelirine ve 200 milyon ABD Doları mertebesinde faiz, amortisman ve vergi öncesi kara (FAVÖK) ulaşması hedeflenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803439
BIST