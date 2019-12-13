***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05/12/2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıSOCAR Polymer Investments LLCEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuPolipropilen (PP) ve yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) üretimi ve satışıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi375.000.000 Amerikan DolarıEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihOnaylar tamamlandıktan sonraEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı37.500.000 Amerikan DolarıBeher Payın Alış Fiyatı2,667 Amerikan Doları (1 ABD Dolarlık nominal değere karşılık gelen)Toplam Tutar100.000.000 Amerikan DolarıEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%10Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%10Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%10Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%4,73İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%4,76Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPetrokimya sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette finansal ortaklıkPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıPasha Holding LLC (%5) ve SOCAR Overseas Ltd. (%5) toplam %10Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi13/12/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu ile belirlenen fiyat üzerinden pazarlık usulü ileDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası30 Haziran 2019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıPricewaterhouse Coopers Eastern Europe B.V. Azerbaycan ŞubesiDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar1.169.035.000 Amerikan Doları (Şirketin tamamı için raporda belirtilen sermaye değeridir.)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz iştiraklerinden TechInvestments LLC, 375 milyon ABD doları tutarında ödenmiş sermayeye sahip SOCAR Polymer Investments LLC'nin %10 hissesini satın almıştır.SOCAR Polymer Investments LLC, petrokimya şirketi SOCAR Polymer LLC'nin (SOCAR Polymer) % 100 oranında sahibi olup, yıllık 184 bin ton kapasiteli Polipropilen ünitesi Eylül 2018'de, yıllık 120 bin ton kapasiteli Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) ünitesi ise 2019 yılı içerisinde faaliyete geçen SOCAR Polymer, 2020 yılından itibaren tam kapasite üretim yaparak başta Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere, Rusya ile Batı ve Orta Avrupa'yı hedef pazarı olarak belirlemiştir.Toplamda yatırım büyüklüğü 820 milyon Dolar mertebesine ulaşan SOCAR Polymer'in tesislerin tam kapasiteye geçmesi ile beraber 2020 yılı ve sonrasında öngörülen ürün fiyatları ile yaklaşık 400 milyon ABD Doları mertebesinde satış gelirine ve 200 milyon ABD Doları mertebesinde faiz, amortisman ve vergi öncesi kara (FAVÖK) ulaşması hedeflenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803439BIST