***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.436.349 981.689 256.988 446.797DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.692 2.168 3.255 -1.451Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.615 2.710 4.069 -1.814Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-923 -542 -814 363Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-923 -542 -814 363Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-20.401 504.658 -66.563 365.986Yabancı Para Çevrim Farkları28.058 359.371 -40.540 246.088Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.074 -9.143 708 694Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)13.074 -9.143 708 694Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-78.050 197.401 -34.224 152.870Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16.517 -42.971 7.493 -33.666Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16.517 -42.971 7.493 -33.666DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.709 506.826 -63.308 364.535TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.419.640 1.488.515 193.680 811.332Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.143 23.978 -221 16.896Ana Ortaklık Payları1.418.497 1.464.537 193.901 794.436Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 3.977.026 4.581.600Finansal Yatırımlar296.028 132.101Ticari Alacaklar8 1.399.986 1.444.284İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16.708 57.836İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.383.278 1.386.448Diğer Alacaklar53.293 80.137İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.256 58.797İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar52.037 21.340Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar512.174 348.014Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 512.174 348.014Türev Araçlar21 47 37.639Stoklar10 1.739.100 1.370.565Peşin Ödenmiş Giderler355.442 506.939İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler355.442 506.939Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar123.214 197.854Diğer Dönen Varlıklar201.981 189.351İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar201.981 189.351ARA TOPLAM8.658.291 8.888.484Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar27.746 34.139TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.686.037 8.922.623DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar385.879 268.519Ticari Alacaklar8 244.309 194.565İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar244.309 194.565Diğer Alacaklar8.155 6.551İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.155 6.551Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 106.369 144.640Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 119.168 108.349Maddi Duran Varlıklar12 2.061.168 1.989.226Kullanım Hakkı Varlıkları3(d) 68.130 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 193.324 115.012Şerefiye152.786 79.896Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar40.538 35.116Peşin Ödenmiş Giderler19.864 680İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19.864 680Ertelenmiş Vergi Varlığı140.885 127.232Diğer Duran Varlıklar208.220 158.123İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar208.220 158.123TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.555.471 3.112.897TOPLAM VARLIKLAR12.241.508 12.035.520KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 583.766 740.233Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları183.372 155.621Ticari Borçlar8 2.903.432 2.863.769İlişkili Taraflara Ticari Borçlar2.635 29.518İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.900.797 2.834.251Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar88.160 89.288Diğer Borçlar112.758 81.672İlişkili Taraflara Diğer Borçlar15.083 539İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar97.675 81.133Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler794.015 1.003.858Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 794.015 1.003.858Türev Araçlar21 40.472 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)926.988 1.273.216İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)926.988 1.273.216Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü143.530 236.761Kısa Vadeli Karşılıklar14 361.378 307.941Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar118.282 111.070Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar243.096 196.871Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.425 9.898İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.425 9.898ARA TOPLAM6.143.296 6.762.257TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.143.296 6.762.257UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 69.896 222.327Ticari Borçlar8 152.555 327.477İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar152.555 327.477Diğer Borçlar78.100 86.566İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar78.100 86.566Devlet Teşvik ve Yardımları1.132 1.132Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)91 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)91 0Uzun Vadeli Karşılıklar14 75.003 73.828Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar74.945 73.741Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar58 87Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü330.234 137.538TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER707.011 848.868TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.850.307 7.611.125ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5,17 5.345.709 4.367.587Ödenmiş Sermaye370.000 370.000Sermaye Düzeltme Farkları3.475 3.475Paylara İlişkin Primler (İskontolar)300.984 300.984Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.346 -1.346Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.346 -1.346Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)449.509 474.992Yabancı Para Çevrim Farkları375.684 352.708Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-31.526 29.353Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)105.351 92.931Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler278.423 231.271Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.500.684 1.585.150Net Dönem Karı veya Zararı1.440.288 1.403.061Kontrol Gücü Olmayan Paylar45.492 56.808TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.391.201 4.424.395TOPLAM KAYNAKLAR12.241.508 12.035.520Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11.296.815 8.358.471 2.990.932 3.255.963TOPLAM HASILAT11.296.815 8.358.471 2.990.932 3.255.963Satışların Maliyeti-9.149.254 -7.143.432 -2.476.368 -2.773.258TOPLAM MALİYETLER-9.149.254 -7.143.432 -2.476.368 -2.773.258TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.147.561 1.215.039 514.564 482.705BRÜT KAR (ZARAR)2.147.561 1.215.039 514.564 482.705Genel Yönetim Giderleri-324.863 -230.917 -118.265 -90.425Pazarlama Giderleri-240.299 -158.445 -63.314 -55.228Araştırma ve Geliştirme Giderleri-3.891 -1.281 -1.045 -513Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 422.573 479.391 113.216 321.629Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -402.603 -834.879 -122.913 -552.133Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 8.136 21.925 882 1.842ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.606.614 490.833 323.125 107.877Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.579 23.999 10.570 1.213Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-4.968 -1.671 -14 -482FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.626.225 513.161 333.681 108.608Finansman Gelirleri20 558.037 1.093.476 140.064 701.441Finansman Giderleri20 -390.372 -437.762 -140.480 -285.534SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.793.890 1.168.875 333.265 524.515Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-357.541 -187.186 -76.277 -77.718Dönem Vergi (Gideri) Geliri-189.477 -158.615 -39.370 -81.804Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-168.064 -28.571 -36.907 4.086SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.436.349 981.689 256.988 446.797DÖNEM KARI (ZARARI)1.436.349 981.689 256.988 446.797Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.939 -236 -1.414 -566Ana Ortaklık Payları1.440.288 981.925 258.402 447.363Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 3,89300000 2,65400000 0,69800000 1,20900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI647.117 2.099.560Dönem Karı (Zararı)1.436.349 981.689Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler600.230 330.484Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,3(d) 212.547 135.613Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler12 4.704 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8, 14 115.239 96.950Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-9.177 -8.162Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler4 -585 -15.631Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 -63.035 -44.612Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.234 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -8.136 -21.925Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler357.541 187.186Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.320 1.065Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler5.686 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.155.952 912.956Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-163.927 319.415Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 2.512 134.386Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.191 -85.873Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-164.160 -260.014Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)9 -164.160 -260.014Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -241.448 -403.324Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)144.584 -389.445Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -158.635 1.290.076Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.609 51.691Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-209.843 401.226Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)9 -209.843 401.226Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.635 31.379Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-346.600 -176.561Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları880.627 2.225.129Ödenen Faiz-67.655 -41.354Alınan Faiz125.637 106.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -84.009 -60.460Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler14 -715 -1.068Vergi İadeleri (Ödemeleri)-206.768 -128.776YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-269.436 -289.007Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-8.000İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları11 -957 -630Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-125.323 -208.537Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 5.547 3.518Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -162.205 -177.689Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.770 -707Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 330Verilen Nakit Avans ve Borçlar-13.810 67Alınan Temettüler37.082 94.641FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-996.315 -614.412Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri386.034 529.863Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-928.728 -890.619Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.649 -4.963Ödenen Temettüler5 -450.972 -248.693YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-618.634 1.196.141Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi14.060 543.628NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-604.574 1.739.769DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.581.600 2.985.833DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.977.026 4.725.602Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000 3.475 300.984 -2.349 -2.349 154.480 -2.408 67.240 219.312 197.180 1.115.816 771.299 1.887.115 2.975.717 32.597 3.008.314Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler10.120 10.120 -4.729 -4.729 5.391 5.391Düzeltmelerden Sonraki Tutar370.000 3.475 300.984 -2.349 -2.349 154.480 -2.408 77.360 229.432 197.180 1.111.087 771.299 1.882.386 2.981.108 32.597 3.013.705Transferler34.091 737.208 -771.299 -34.091Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.168 2.168 335.157 153.973 -8.686 480.444 981.925 981.925 1.464.537 23.978 1.488.515Dönem Karı (Zararı)981.925 981.925 981.925 -236 981.689Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.168 2.168 335.157 153.973 -8.686 480.444 482.612 24.214 506.826Sermaye Arttırımı7.807 7.807Kar Payları-248.693 -248.693 -248.693 -248.693Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-346 -346Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-17.949 -17.949 -17.949 -17.949Dönem Sonu Bakiyeler370.000 3.475 300.984 -181 -181 489.637 151.565 68.674 709.876 231.271 1.581.653 981.925 2.563.578 4.179.003 64.036 4.243.039Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000 3.475 300.984 -1.346 -1.346 352.708 29.353 92.931 474.992 231.271 1.585.150 1.403.061 2.988.211 4.367.587 56.808 4.424.395Transferler47.152 1.355.909 -1.403.061 -47.152 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.692 3.692 22.976 -60.879 12.420 -25.483 1.440.288 1.440.288 1.418.497 1.143 1.419.640Dönem Karı (Zararı)1.440.288 1.440.288 1.440.288 -3.939 1.436.349Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.692 3.692 22.976 -60.879 12.420 -25.483 -21.791 5.082 -16.709Kar Payları-450.972 -450.972 -450.972 -450.972Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış4.459 4.459 4.459 -12.459 -8.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)6.138 6.138 6.138 6.138Dönem Sonu Bakiyeler370.000 3.475 300.984 2.346 2.346 375.684 -31.526 105.351 449.509 278.423 2.500.684 1.440.288 3.940.972 5.345.709 45.492 5.391.201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794575BIST