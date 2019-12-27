***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2019 17:09
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, % 100 hissesi kendisine ait olan OOO Rusfen ile birlikte Kharampurneftegaz LLC Firması ile 90 km. uzunluğunda gaz boru hattı inşaat ve montaj işleri için sözleşme imzalamıştır.
Sözleşme, Rusya Federasyonu'nda Kharampur Gaz Sahası ile Gazprom Ana Boru hattı arasındaki Gaz Nakil Boru Hattının ilk 90 km.lik kısmının yapımı ile ilgilidir. Projenin sözleşme bedeli 19.527.364.329 RUB'dir (yaklaşık 311 milyon ABD Doları). Sözleşme başlangıç tarihi 1 Şubat 2020 olan projenin planlanan tamamlanma süresi 16 aydır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805608
BIST
17:52113.674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 21,46
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:525,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0278
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
17:526,6539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0612
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6539
En Düşük
6,5741
17:52289,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,00
|Açılış
|: 289,32
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|15.028.855
|% 14,99
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|ISGYO
|1,54
|444.635.753
|% 13,24
|
|HDFGS
|2,47
|118.802.637
|% 11,26
|
|SEKUR
|5,77
|32.542.563
|% 10,33
|
|FMIZP
|45,50
|37.125.223
|% -15,11
|
|QNBFB
|37,52
|85.393.202
|% -13,23
|
|SMART
|9,88
|197.093.493
|% -12,95
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,31
|65.779.768
|% -6,06
|
|ALBRK
|1,53
|1.074.528.586
|% 6,25
|
|ISFIN
|3,97
|791.215.400
|% 0,51
|
|THYAO
|13,95
|508.758.681
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,54
|444.635.753
|% 13,24
|
|TKFEN
|19,19
|325.090.953
|% 1,00
|
|ALBRK
|1,53
|1.074.528.586
|% 6,25
|
|ISGYO
|1,54
|444.635.753
|% 13,24
|
|ISFIN
|3,97
|791.215.400
|% 0,51
|
|IHLAS
|0,87
|126.104.155
|% 2,35
|
|KRDMD
|2,63
|292.967.225
|% 3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7835
|7,8225
|% 1,20
|
|Frank
|6,0823
|6,1190
|% 1,03
|
|Riyal
|1,5833
|1,5912
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.511
|-1,12
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,13
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,14
|
Seans Raporu
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17:59TIRE
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 97 artarak (% 0.05 ) 137, 778
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17:56XU100
Endeks 113, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 7, 678.00 milyon TL de