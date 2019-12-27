***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, % 100 hissesi kendisine ait olan OOO Rusfen ile birlikte Kharampurneftegaz LLC Firması ile 90 km. uzunluğunda gaz boru hattı inşaat ve montaj işleri için sözleşme imzalamıştır.Sözleşme, Rusya Federasyonu'nda Kharampur Gaz Sahası ile Gazprom Ana Boru hattı arasındaki Gaz Nakil Boru Hattının ilk 90 km.lik kısmının yapımı ile ilgilidir. Projenin sözleşme bedeli 19.527.364.329 RUB'dir (yaklaşık 311 milyon ABD Doları). Sözleşme başlangıç tarihi 1 Şubat 2020 olan projenin planlanan tamamlanma süresi 16 aydır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805608BIST