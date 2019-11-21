***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.11.2019 18:09
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Murat Gigin 4201735 TRY 1,14
Vahide Gigin 4201735 TRY 1,14
Feride Demirbağ 4201735 TRY 1,14
Turgut Gökyiğit 4195012 TRY 1,13
Ali Nihat Gökyiğit Vakfı 3159705 TRY 0,85
Erhan Öner 2.785.106,57 TRY 0,75
Can Demirbağ 2521041 TRY 0,68
Feridun Ziver Gökyiğit 1731115 TRY 0,47
Esra Demirbağ 1680694 TRY 0,45
TEMA Vakfı 1680694 TRY 0,45
Ali Nihat Gökyiğit 100842 TRY 0,03
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1 TRY 370000000 TRY 46,31 Yoktur İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799980
BIST
18:05106.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 20,12
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
18:055,7000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0027
|Açılış
|: 5,6970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6832
18:056,3140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
18:05269,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,46
|Açılış
|: 269,36
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
267,76
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,39
|163.540.433
|% 19,79
|
|OLMIP
|6,44
|12.653.272
|% 15,00
|
|QNBFB
|22,62
|32.684.200
|% 15,00
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|QNBFL
|46,26
|2.865.793
|% 14,96
|
|BALAT
|0,32
|11.270
|% -5,88
|
|MEMSA
|0,17
|69.645
|% -5,56
|
|TKURU
|7,25
|169.081
|% -5,48
|
|KRSAN
|6,30
|10.566
|% -4,55
|
|DIRIT
|1,07
|3.464.098
|% -4,46
|
|THYAO
|13,75
|1.308.490.780
|% -1,43
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|ASELS
|19,31
|326.111.060
|% -0,46
|
|PETKM
|3,73
|323.209.363
|% -0,80
|
|SISE
|4,74
|314.132.860
|% 1,94
|
|EKGYO
|1,48
|224.804.984
|% 2,07
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|KRDMD
|2,34
|249.907.151
|% -0,85
|
|THYAO
|13,75
|1.308.490.780
|% -1,43
|
|ECILC
|3,49
|299.823.806
|% 10,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3397
|7,3765
|% 0,01
|
|Frank
|5,7253
|5,7598
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5161
|1,5237
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-3,92
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|0,90
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Seans Raporu
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