TEKFEN HOLDİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Murat Gigin 4201735 TRY 1,14Vahide Gigin 4201735 TRY 1,14Feride Demirbağ 4201735 TRY 1,14Turgut Gökyiğit 4195012 TRY 1,13Ali Nihat Gökyiğit Vakfı 3159705 TRY 0,85Erhan Öner 2.785.106,57 TRY 0,75Can Demirbağ 2521041 TRY 0,68Feridun Ziver Gökyiğit 1731115 TRY 0,47Esra Demirbağ 1680694 TRY 0,45TEMA Vakfı 1680694 TRY 0,45Ali Nihat Gökyiğit 100842 TRY 0,03Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 1 TRY 370000000 TRY 46,31 Yoktur İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799980BIST