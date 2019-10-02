***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.10.2019 10:02
***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKURU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789546
BIST
11:04104.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 365,57
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.280
En Düşük
103.268
11:045,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0179
|Açılış
|: 5,7160
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:046,2712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:04273,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,38
|Açılış
|: 273,51
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26