***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2019 17:29
***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKURU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794841
BIST
17:25100.349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 3,27
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.043
17:255,7641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7574
17:256,3958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0129
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,3934
17:25280,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,19
|Açılış
|: 280,00
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
281,51
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.616.764
|% 19,83
|
|DITAS
|7,60
|12.267.600
|% 16,21
|
|KLMSN
|11,62
|13.494.982
|% 13,92
|
|IHGZT
|2,59
|1.040.568
|% 12,12
|
|DOBUR
|3,64
|21.324.306
|% 12,00
|
|KRONT
|8,67
|3.336.352
|% -5,45
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|GEDIK
|4,94
|3.401.528
|% -4,63
|
|OSTIM
|1,24
|110.861.739
|% -4,62
|
|THYAO
|11,89
|756.204.014
|% 0,68
|
|ASELS
|18,62
|437.300.870
|% 2,48
|
|GARAN
|9,49
|381.776.323
|% -2,16
|
|AKBNK
|7,14
|186.889.755
|% -0,83
|
|TUPRS
|126,20
|179.672.665
|% 0,96
|
|IHLGM
|0,79
|100.929.434
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,24
|110.861.739
|% -4,62
|
|KRDMD
|2,22
|150.074.051
|% -0,89
|
|THYAO
|11,89
|756.204.014
|% 0,68
|
|ISFIN
|2,47
|154.246.823
|% 2,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3747
|7,4116
|% -0,18
|
|Frank
|5,7844
|5,8193
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5330
|1,5407
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.513
|8,28
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,99
|
|Cumhuriyet
|1.861
|1.889
|16,00
|
|Tam
|1.850
|1.896
|15,14
|
|Yarım
|894
|917
|7,32
|
|Çeyrek
|448
|459
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,25
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,09
|
|B. Petrol
|61,36
|61,36
|-0,31
|
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