***TKURU* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
30.09.2019 18:45
***TKURU******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Taze Kuru Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. .ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
30.09.2019
Alım
998,00
6.021,25
30.09.2019
Satım
2.426,00
14.580,32
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789299
BIST
11:18104.743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -289,68
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
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105.297
En Düşük
104.596
11:185,6902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0423
|Açılış
|: 5,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,6919
En Düşük
5,6420
11:186,1991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0395
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
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6,2002
En Düşük
6,1495
11:18266,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,85
|Açılış
|: 266,57
|
|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
267,91
En Düşük
265,73