***TKURU* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.10.2019 18:36
***TKURU******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Taze Kuru Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. .ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
10.10.2019
Alım
836,00
5.980,64
10.10.2019
Satım
1.241,00
8.954,17
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792417
BIST
18:0598.780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -868,35
|Açılış
|: 99.958
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|Önceki Kapanış
|: 99.649
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100.260
En Düşük
97.511
18:055,8546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0170
|Açılış
|: 5,8700
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|Önceki Kapanış
|: 5,8580
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5,8990
En Düşük
5,8153
18:056,4629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,4650
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|Önceki Kapanış
|: 6,4300
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6,5178
En Düşük
6,4143
18:05281,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -2,54
|Açılış
|: 281,67
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
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286,72
En Düşük
279,52