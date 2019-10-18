***TKURU* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.10.2019 18:46
***TKURU******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [TKURU]
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Taze Kuru Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. .ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
18.10.2019
Alım
9.193,00
101.166,14
18.10.2019
Satım
8.634,00
95.098,78
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793983
BIST
18:0598.415
En Yüksek
|Değişim
|: 3,71%
|| 3.519,11
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.731
En Düşük
98.002
18:055,7955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0303
|Açılış
|: 5,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
|
5,8301
En Düşük
5,7547
18:056,4897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5150
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6,4898
En Düşük
6,4056
18:05277,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,74
|Açılış
|: 277,68
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59