***TKURU* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.10.2019 18:32
***TKURU******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Taze Kuru Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. .ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
23.10.2019
Alım
6.306,00
77.259,48
23.10.2019
Satım
7.301,00
89.658,85
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794436
BIST
18:0599.785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 1.898,80
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.851
En Düşük
98.637
18:055,7287
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,0797
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,8119
En Düşük
5,7250
18:056,3770
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,0867
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4689
En Düşük
6,3668
18:05274,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -2,99
|Açılış
|: 274,90
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
274,66
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.610.637
|% 19,42
|
|ATSYH
|0,70
|394.576
|% 18,64
|
|KLNMA
|40,30
|33.646.642
|% 14,81
|
|DOKTA
|36,50
|10.031.679
|% 14,42
|
|QNBFL
|28,30
|428.973
|% 13,20
|
|SANEL
|3,70
|299.605
|% -12,32
|
|ORMA
|3,00
|129.057
|% -9,09
|
|PRZMA
|3,93
|185.299
|% -6,21
|
|DGGYO
|2,90
|24.739.005
|% -5,84
|
|YYAPI
|0,45
|8.028.196
|% -4,26
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 2,85
|
|GARAN
|9,60
|564.703.658
|% 3,00
|
|AKBNK
|7,20
|552.278.254
|% 1,98
|
|ASELS
|18,16
|526.755.036
|% 2,77
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 4,65
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 4,65
|
|IHYAY
|0,86
|113.633.188
|% 11,69
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 2,85
|
|OSTIM
|1,35
|156.305.070
|% 8,00
|
|IHLAS
|0,52
|57.587.950
|% 4,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3607
|7,3976
|% -1,29
|
|Frank
|5,7585
|5,7932
|% -1,52
|
|Riyal
|1,5229
|1,5305
|% -1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|5,06
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-3,04
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-13,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-11,81
|
|Yarım
|884
|907
|-5,71
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,85
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,57
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|61,02
|61,02
|1,32
|
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