***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 30.09.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteKızılcahamam Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019/03 Geçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi18/11/2019AçıklamalarGeçici Vergi Beyannamesi ekinde Kızılcahamam Vergi Dairesine verilen, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre düzenlenmemiş 01.01.2019 - 30.09.2019 dönemine ait Gelir Tablosu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799478BIST