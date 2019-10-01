***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.10.2019 16:27
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 01.10.2019 tarih ve BİAŞ-2-7733 sayılı Şirketimizin payları üzerinde gerşekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağandışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesine göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789402
BIST
11:15104.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 248,67
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.370
En Düşük
103.268
11:155,7452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0207
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:156,2724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,2520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:15273,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,04
|Açılış
|: 273,17
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26