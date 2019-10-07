***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Eximbank'a borcunun son taksidi olan 39.617-USD bugün şirket ortaklarından Nusret YURTER'in şirketimize borç vermesiyle ödenmiş ve tamamen kapatılmıştır.Kamuoyuna Duyurulur,Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791001BIST