***TKY* *ARDYZ*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
29.01.2020 13:07
***TKY******ARDYZ*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815041
BIST
13:55120.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 645,55
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.930
13:555,9530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0117
|Açılış
|: 5,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9553
En Düşük
5,9367
13:556,5491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5547
En Düşük
6,5379
13:55300,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,84
|Açılış
|: 300,62
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
300,87
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|6,54
|30.018.000
|% 14,94
|
|DESA
|5,16
|25.862.406
|% 12,66
|
|AFYON
|7,74
|307.881.788
|% 12,50
|
|KRSTL
|2,36
|295.949.918
|% 11,32
|
|BEYAZ
|3,80
|1.895.891
|% 9,83
|
|RYSAS
|7,76
|15.157.953
|% -15,74
|
|BURVA
|17,00
|93.984
|% -15,00
|
|QNBFL
|122,60
|231.717
|% -14,62
|
|HUBVC
|35,00
|3.222.922
|% -12,76
|
|ESCOM
|2,50
|2.329.268
|% -11,97
|
|THYAO
|14,17
|725.274.999
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,51
|468.492.390
|% 3,44
|
|KRDMD
|2,89
|436.259.788
|% 0,00
|
|PETKM
|4,08
|331.106.031
|% -0,24
|
|ASELS
|23,44
|318.721.930
|% 0,95
|
|KRDMD
|2,89
|436.259.788
|% 0,00
|
|KRSTL
|2,36
|295.949.918
|% 11,32
|
|ISGYO
|1,87
|236.859.979
|% 1,08
|
|ISFIN
|4,51
|468.492.390
|% 3,44
|
|PETKM
|4,08
|331.106.031
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7176
|7,7563
|% 0,07
|
|Frank
|6,0785
|6,1151
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5811
|1,5890
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.572
|2,38
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,89
|
|Cumhuriyet
|1.988
|2.018
|-7,00
|
|Tam
|1.981
|2.030
|-5,04
|
|Yarım
|957
|982
|-2,43
|
|Çeyrek
|480
|491
|-1,22
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,53
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|59,25
|59,25
|0,44
|