***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.11.2019 14:40
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
12.11.2019
ALIM
750,00 3.015,00
12.11.2019
SATIM
584,00
2.354,38
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798616
BIST
15:27104.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 601,84
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.814
En Düşük
103.682
15:275,7564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0221
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7448
15:276,3365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0280
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3282
15:27271,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 270,98
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|AYEN
|3,16
|117.000.888
|% 13,26
|
|METRO
|2,69
|47.573.574
|% 12,08
|
|METAL
|1,02
|40.013
|% 9,68
|
|DERIM
|4,36
|17.728.334
|% 8,73
|
|SEKUR
|4,21
|3.615.354
|% 8,23
|
|KLNMA
|33,54
|2.020.584
|% -14,96
|
|EGCYH
|0,10
|8.647
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|6.507
|% -7,14
|
|ATSYH
|0,97
|115.690
|% -4,90
|
|SMART
|3,46
|28.166.574
|% -4,16
|
|THYAO
|13,31
|1.044.117.342
|% -0,22
|
|PGSUS
|75,25
|430.179.730
|% 5,84
|
|ASELS
|19,16
|307.080.236
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,33
|272.050.680
|% 1,75
|
|GARAN
|9,90
|261.883.235
|% 0,81
|
|OZGYO
|1,37
|179.172.228
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,33
|272.050.680
|% 1,75
|
|THYAO
|13,31
|1.044.117.342
|% -0,22
|
|CEMAS
|1,20
|60.704.280
|% -2,44
|
|ISFIN
|2,66
|114.489.278
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3643
|7,4012
|% -0,54
|
|Frank
|5,7884
|5,8233
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5295
|1,5371
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.466
|6,89
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.826
|5,00
|
|Tam
|1.791
|1.836
|4,60
|
|Yarım
|866
|888
|2,22
|
|Çeyrek
|434
|444
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,98
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|61,43
|61,43
|-0,63
|
Seans Raporu
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15:37ARMDA
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15:36YUNSA
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15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 534, 75 artarak (% 0.42 ) 129, 222
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15:34XU100
Endeks 104, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 5, 790.00 milyon TL de