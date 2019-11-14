***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.11.2019 09:16
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.11.2019
ALIM
250,00 1.020,00
13.11.2019
SATIM
250,00
1.022,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798811
BIST
10:48104.587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -241,25
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
104.081
10:485,7669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0291
|Açılış
|: 5,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7793
En Düşük
5,7327
10:486,3549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0352
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3663
En Düşük
6,3101
10:48271,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 1,74
|Açılış
|: 271,83
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
272,11
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,50
|30.459.412
|% 11,61
|
|RYGYO
|2,28
|1.837.746
|% 10,14
|
|PINSU
|2,24
|13.272.030
|% 9,80
|
|EUYO
|1,17
|7.787.791
|% 9,35
|
|KLNMA
|36,00
|11.137.871
|% 7,33
|
|METAL
|0,91
|15.592
|% -9,00
|
|INFO
|4,50
|450
|% -8,54
|
|EGCYO
|0,13
|2.011
|% -7,14
|
|DOKTA
|30,60
|2.485
|% -6,76
|
|OZGYO
|1,28
|19.891.668
|% -4,48
|
|THYAO
|13,58
|528.713.135
|% -0,80
|
|ASELS
|19,17
|160.267.748
|% -0,57
|
|PGSUS
|75,35
|139.811.701
|% -0,86
|
|KRDMD
|2,34
|125.450.589
|% -1,27
|
|GARAN
|9,86
|112.660.772
|% -0,90
|
|KRDMD
|2,34
|125.450.589
|% -1,27
|
|THYAO
|13,58
|528.713.135
|% -0,80
|
|ISFIN
|2,72
|91.233.756
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,30
|31.694.877
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|75.841.499
|% -0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3778
|7,4148
|% 0,32
|
|Frank
|5,8047
|5,8397
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5323
|1,5400
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|2,37
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,60
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|
|Yarım
|865
|887
|1,05
|
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|16,99
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|0,41
|
Seans Raporu
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11:05XU030
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