***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.11.2019 14:11
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
18.11.2019
ALIM
1.000,00 4.202,50
18.11.2019
SATIM
1.000,00
4.225,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799634
BIST
16:43107.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 510,64
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.550
En Düşük
106.634
16:435,7189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0206
|Açılış
|: 5,7190
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
16:436,3362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0220
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
16:43270,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,40
|Açılış
|: 270,22
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
268,75
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,48
|248.974.501
|% 16,54
|
|MARKA
|0,92
|9.963.106
|% 15,00
|
|MTRYO
|1,81
|13.250.421
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,07
|15.432.515
|% 12,74
|
|RHEAG
|0,92
|18.380.335
|% 10,84
|
|KLNMA
|46,00
|2.532.782
|% -9,72
|
|BMELK
|1,55
|84.453
|% -9,36
|
|PKENT
|123,70
|299.159
|% -6,29
|
|TIRE
|2,14
|32.991.647
|% -4,89
|
|YAPRK
|5,53
|867.449
|% -4,66
|
|THYAO
|14,15
|1.978.848.216
|% -0,49
|
|ASELS
|19,48
|479.270.522
|% 1,04
|
|TUPRS
|127,30
|420.863.710
|% 2,83
|
|GARAN
|10,19
|306.705.404
|% 0,49
|
|PGSUS
|75,80
|286.501.845
|% -1,37
|
|HURGZ
|1,48
|248.974.501
|% 16,54
|
|EKGYO
|1,39
|197.010.131
|% 2,21
|
|THYAO
|14,15
|1.978.848.216
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,36
|235.784.333
|% -0,84
|
|OZGYO
|1,29
|93.867.218
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3776
|7,4146
|% -0,45
|
|Frank
|5,7459
|5,7806
|% -0,64
|
|Riyal
|1,5195
|1,5272
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-2,10
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|-6,61
|
|Yarım
|862
|885
|-3,20
|
|Çeyrek
|432
|442
|-1,59
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,14
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|61,76
|61,76
|-0,68
|
Seans Raporu
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16:55BRISA
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16:53RHEAG
Yüzde 12.05 oranında artışla 0.93 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 492, 428 adet işlem
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16:52TUKAS
Yüzde 4.83 oranında artışla 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 895, 475 adet işlem