***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
21.11.2019 11:50
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
20.11.2019
ALIM
1.000,00 4.525,00
20.11.2019
SATIM
1.000,00
4.500,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799904
BIST
14:04106.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 131,62
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
14:045,6918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0055
|Açılış
|: 5,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6832
14:046,3143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
14:04268,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,13
|Açılış
|: 268,69
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
268,40
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|22,62
|28.913.152
|% 15,00
|
|QNBFL
|46,26
|2.126.882
|% 14,96
|
|ECILC
|3,58
|214.201.343
|% 13,65
|
|ULUUN
|3,54
|23.200.845
|% 10,62
|
|PAGYO
|5,64
|12.705.423
|% 10,59
|
|KLNMA
|38,14
|3.132.878
|% -11,26
|
|MERIT
|14,00
|48.236
|% -6,04
|
|HALKS
|1,44
|12.391
|% -3,36
|
|TRGYO
|2,27
|18.205.093
|% -2,99
|
|BALAT
|0,33
|4.942
|% -2,94
|
|THYAO
|13,83
|828.539.045
|% -0,86
|
|SISE
|4,73
|226.288.048
|% 1,72
|
|ECILC
|3,58
|214.201.343
|% 13,65
|
|ASELS
|19,39
|196.475.674
|% -0,05
|
|PETKM
|3,75
|185.895.492
|% -0,27
|
|EKGYO
|1,46
|126.830.806
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,34
|173.172.040
|% -0,85
|
|ECILC
|3,58
|214.201.343
|% 13,65
|
|THYAO
|13,83
|828.539.045
|% -0,86
|
|METRO
|1,41
|68.301.656
|% 8,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3412
|7,3781
|% 0,03
|
|Frank
|5,7191
|5,7536
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5128
|1,5204
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-3,96
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-7,00
|
|Tam
|1.776
|1.821
|-6,66
|
|Yarım
|858
|881
|-3,22
|
|Çeyrek
|431
|440
|-1,61
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,33
|62,33
|-0,07
|
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