***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.11.2019 14:41
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
21.11.2019
ALIM
1.119,00 5.054,19
21.11.2019
SATIM
1.119,00
5.041,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800106
BIST
16:47106.257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -548,70
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
16:475,7169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0172
|Açılış
|: 5,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7169
En Düşük
5,6924
16:476,3235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0157
|Açılış
|: 6,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3245
En Düşük
6,2977
16:47269,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 1,45
|Açılış
|: 269,97
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,15
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.402.759
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,23
|41.703.510
|% 19,89
|
|AKENR
|0,93
|70.624.815
|% 12,05
|
|KLNMA
|47,00
|4.199.861
|% 11,32
|
|SANKO
|5,53
|29.893.996
|% 11,04
|
|KLGYO
|2,99
|97.078.992
|% -11,80
|
|MGROS
|22,80
|207.663.296
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|35.728
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,62
|25.250.251
|% -5,26
|
|GARFA
|3,50
|4.655.997
|% -4,89
|
|THYAO
|13,54
|934.127.047
|% -1,53
|
|GARAN
|10,15
|255.618.696
|% -0,59
|
|PETKM
|3,72
|245.875.286
|% -0,27
|
|ASELS
|19,21
|237.012.171
|% -0,52
|
|MGROS
|22,80
|207.663.296
|% -7,84
|
|OZGYO
|1,49
|170.736.650
|% 8,76
|
|KRDMD
|2,35
|187.307.252
|% 0,43
|
|AKENR
|0,93
|70.624.815
|% 12,05
|
|EKGYO
|1,46
|108.268.577
|% -1,35
|
|THYAO
|13,54
|934.127.047
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3269
|7,3636
|% -0,10
|
|Frank
|5,7248
|5,7593
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5196
|1,5272
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.469
|3,42
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,45
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|5,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|5,76
|
|Yarım
|862
|884
|2,78
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,89
|63,89
|-0,08
|
Seans Raporu
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16:59OYAYO
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 031, 048 adet işlem
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16:56XU030
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Endeks 106, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 5, 665.00 milyon TL de
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16:56MARKA
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 1.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 468, 182 adet işlem
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16:54MGROS
Yüzde -7.84 oranında düşüşle 22.80 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 048, 884 adet işlem