***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.11.2019 09:08
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
25.11.2019
ALIM
1.750,00 8.585,00
25.11.2019
SATIM
1.750,00
8.617,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800399
BIST
18:05105.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
0
En Düşük
0
18:055,7428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7517
En Düşük
5,7379
18:056,3287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3387
En Düşük
6,3212
18:05269,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,58
|Açılış
|: 269,09
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
269,17
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|4,59
|4.429.510
|% 3,82
|
|IHLAS
|0,62
|35.149.082
|% 0,00
|
|ICBCT
|5,07
|211.976.105
|% 0,00
|
|TRCAS
|2,17
|12.295.206
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,07
|35.209.186
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,62
|35.149.082
|% 0,00
|
|ICBCT
|5,07
|211.976.105
|% 0,00
|
|TRCAS
|2,17
|12.295.206
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,07
|35.209.186
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,52
|7.298.499
|% 0,00
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% 0,00
|
|GARAN
|9,93
|579.960.765
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% 0,00
|
|ASELS
|18,72
|429.895.266
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 0,00
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|206.569.968
|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,41
|42.076.974
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3845
|7,4215
|% 0,00
|
|Frank
|5,7401
|5,7746
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5272
|1,5348
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.457
|2,19
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,51
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,16
|
|Yarım
|860
|882
|0,08
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,96
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|62,49
|62,49
|-0,13
|