***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.11.2019 10:56
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
26.11.2019
ALIM
1,250,00 5.882,50
26.11.2019
SATIM
1,500,00
7.135,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800583
BIST
13:18105.809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -174,39
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.395
13:185,7654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7740
En Düşük
5,7499
13:186,3448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0100
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3586
En Düşük
6,3350
13:18270,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,74
|Açılış
|: 270,14
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,80
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|3,92
|27.055.102
|% 16,32
|
|LINK
|17,27
|9.291.414
|% 14,75
|
|ASUZU
|12,15
|58.954.438
|% 12,60
|
|FRIGO
|12,27
|291.265
|% 9,95
|
|EKIZ
|0,52
|18.185
|% 8,33
|
|UZERB
|1,61
|7.217
|% -8,00
|
|ORMA
|2,60
|8.028
|% -7,80
|
|ETILR
|2,70
|8.430
|% -6,90
|
|IHYAY
|0,84
|24.249.883
|% -6,67
|
|VAKFN
|2,57
|12.747.137
|% -5,17
|
|THYAO
|13,60
|693.648.984
|% -1,02
|
|SISE
|4,90
|219.763.613
|% 1,03
|
|GARAN
|9,99
|147.197.212
|% -0,20
|
|KRDMD
|2,35
|141.506.172
|% 0,93
|
|ASELS
|18,72
|136.353.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,35
|141.506.172
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,48
|77.955.235
|% 0,00
|
|THYAO
|13,60
|693.648.984
|% -1,02
|
|KARSN
|1,40
|64.216.704
|% 1,45
|
|IHLAS
|0,65
|28.822.200
|% 4,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3903
|7,4273
|% 0,02
|
|Frank
|5,7481
|5,7827
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5315
|1,5392
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-3,47
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.783
|1.828
|5,01
|
|Yarım
|862
|884
|2,43
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,05
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,38
|63,38
|0,17
|