***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
29.11.2019 08:48
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
28.11.2019
ALIM
250,00 1.170,00
287.11.2019
SATIM
500,00
2.345,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800885
BIST
11:58107.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 87,35
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
107.070
11:585,7467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0138
|Açılış
|: 5,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
11:586,3287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0183
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3254
11:58269,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,63
|Açılış
|: 269,45
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
269,20
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|6,17
|96.039.599
|% 13,00
|
|QNBFL
|62,65
|4.262.179
|% 12,88
|
|FLAP
|3,89
|44.384.283
|% 12,10
|
|DMSAS
|3,08
|29.396.305
|% 10,39
|
|EGCYH
|0,11
|44.619
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|1.263
|% -6,67
|
|HUBVC
|14,30
|426.297
|% -5,24
|
|CEOEM
|8,28
|2.383.043
|% -3,83
|
|DERAS
|2,86
|12.537.156
|% -3,70
|
|MEPET
|1,88
|18.255.538
|% -3,59
|
|THYAO
|13,75
|472.203.702
|% -0,51
|
|GARAN
|10,15
|178.018.471
|% 0,59
|
|KRDMD
|2,38
|144.502.196
|% 0,00
|
|EREGL
|7,96
|115.351.624
|% 1,14
|
|SISE
|5,03
|101.726.368
|% 0,80
|
|KRDMD
|2,38
|144.502.196
|% 0,00
|
|THYAO
|13,75
|472.203.702
|% -0,51
|
|ISFIN
|2,68
|85.842.255
|% 1,90
|
|TSKB
|1,04
|27.364.435
|% 1,96
|
|BJKAS
|2,64
|55.684.045
|% 4,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3998
|7,4369
|% -0,20
|
|Frank
|5,7342
|5,7688
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5290
|1,5367
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.457
|-1,82
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|-2,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|-2,97
|
|Yarım
|860
|882
|-1,44
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,37
|
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