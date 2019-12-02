***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.12.2019 10:25
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
29.11.2019
ALIM
500,00 2.337,50
29.11.2019
SATIM
0,00
0,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801118
BIST
12:46107.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 378,33
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.702
12:465,7442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7377
12:466,3624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,3510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3781
En Düşük
6,3566
12:46272,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,34
|Açılış
|: 272,53
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|39,36
|12.021.110
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,38
|156.415.462
|% 18,15
|
|DOKTA
|40,00
|123.049
|% 15,94
|
|DERAS
|3,79
|69.016.119
|% 14,16
|
|ALCAR
|54,75
|11.783.393
|% 12,42
|
|EGCEY
|0,36
|8.262
|% -7,69
|
|BASCM
|2,35
|5.765
|% -6,00
|
|AVTUR
|2,03
|16.953.411
|% -5,58
|
|VAKFN
|2,13
|26.599.748
|% -4,05
|
|AYCES
|8,32
|2.162.935
|% -3,26
|
|THYAO
|13,66
|493.110.150
|% 0,37
|
|GARAN
|10,06
|195.650.505
|% 1,62
|
|KRDMD
|2,37
|179.804.550
|% -0,84
|
|ASELS
|18,91
|167.364.336
|% 0,53
|
|YKSLN
|6,38
|156.415.462
|% 18,15
|
|KRDMD
|2,37
|179.804.550
|% -0,84
|
|TSKB
|1,10
|56.994.595
|% 3,77
|
|ZOREN
|1,43
|60.085.097
|% 1,42
|
|ISFIN
|2,88
|116.104.757
|% 0,00
|
|KARSN
|1,41
|52.238.297
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4681
|7,5055
|% 0,33
|
|Frank
|5,7843
|5,8191
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5268
|1,5345
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-1,07
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|0,23
|
|Yarım
|869
|891
|0,12
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,18
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,62
|61,62
|0,80
|