***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.12.2019 16:26
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
02.12.2019
ALIM
250,00 1.187,50
02.12.2019
SATIM
1.000,00
4.790,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801526
BIST
18:05106.790
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -1.214,43
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
106.790
18:055,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0059
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7651
En Düşük
5,7308
18:056,3751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,3490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3914
En Düşük
6,3484
18:05273,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 3,40
|Açılış
|: 273,61
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
274,36
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|19,45
|32.303.318
|% 19,99
|
|FONET
|5,56
|54.972.645
|% 19,83
|
|YUNSA
|10,40
|104.072.848
|% 19,54
|
|SMART
|8,31
|155.715.601
|% 17,04
|
|MAALT
|32,80
|18.589.579
|% 15,17
|
|SANKO
|7,63
|82.379.534
|% -7,85
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|IHLAS
|0,75
|61.220.439
|% -6,25
|
|BASCM
|2,50
|3.911
|% -4,21
|
|BTCIM
|3,48
|7.471.181
|% -3,87
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% -2,02
|
|ASELS
|18,81
|891.702.436
|% 0,11
|
|GARAN
|9,90
|568.624.818
|% -2,37
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|ISFIN
|2,88
|407.156.557
|% 3,60
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% -2,02
|
|KRDMD
|2,39
|281.457.847
|% -2,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4580
|7,4954
|% 0,60
|
|Frank
|5,8081
|5,8431
|% 0,66
|
|Riyal
|1,5294
|1,5371
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|16,08
|
|Altın Gr.
|274
|274
|3,42
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.833
|16,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|17,08
|
|Yarım
|869
|891
|8,26
|
|Çeyrek
|436
|445
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,14
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|0,05
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|0,06
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 107, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 10, 614.00 milyon TL de
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17:58IHLAS
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 0.77 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 897, 128 adet işlem
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17:57BJKAS
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 880, 128 adet işlem
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17:55BJKAS
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 145, 128, 281 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, DOHOL, TTKOM